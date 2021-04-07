В ОАЭ за обнаженную фотосессию на балконе небоскреба задержали 40 человек, среди которых 11 украинок. Несмотря на информации о возможном заключении задержанных, правительство сообщило: их всех депортируют из страны.

В отношении задержанных расследование проводила местная прокуратура. Расследование уже завершено, а правоохранители утверждают: снятый видеоролик противоречит законам ОАЭ. Интересно СМИ обнародовали имена украинок, которых голыми задержали в ОАЭ Всех участников депортируют из Объединенных Арабских Эмиратов. Больше комментариев относительно этого инцидента не будет,

– сообщили в медиацентре. صرح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بأن النيابة أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام للدولة , حيث تم الإستماع لأقوالهم ووجهت إليهم تهمتي الفعل الفاضح العلني

1/2 - Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 6, 2021 Коротко о "голом" скандале в ОАЭ: В Объединенных Арабских Эмиратах 3 апреля задержали группу девушек и фотографа, которые принимали участие в эротических съемках на балконе небоскреба. Это противоречит законам государства.

Впоследствии информацию подтвердили в украинском МИДе и рассказали: среди них были 11 украинок.

Сначала была информация, что всех участников фотосессии могут оштрафовать на 1,3 тысячи долларов каждый. Участниц также могли приговорить к полгода тюрьмы, а организатора - до 3 лет.