В ОАЭ официально сообщили, что ждет арестованных за обнаженную фотосессию
В ОАЭ за обнаженную фотосессию на балконе небоскреба задержали 40 человек, среди которых 11 украинок. Несмотря на информации о возможном заключении задержанных, правительство сообщило: их всех депортируют из страны.
Источник:Медиацентр правительства Дубаи
В отношении задержанных расследование проводила местная прокуратура. Расследование уже завершено, а правоохранители утверждают: снятый видеоролик противоречит законам ОАЭ.
Интересно СМИ обнародовали имена украинок, которых голыми задержали в ОАЭ
Всех участников депортируют из Объединенных Арабских Эмиратов. Больше комментариев относительно этого инцидента не будет,
– сообщили в медиацентре.
Коротко о "голом" скандале в ОАЭ:
- В Объединенных Арабских Эмиратах 3 апреля задержали группу девушек и фотографа, которые принимали участие в эротических съемках на балконе небоскреба. Это противоречит законам государства.
- Впоследствии информацию подтвердили в украинском МИДе и рассказали: среди них были 11 украинок.
- Сначала была информация, что всех участников фотосессии могут оштрафовать на 1,3 тысячи долларов каждый. Участниц также могли приговорить к полгода тюрьмы, а организатора - до 3 лет.
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