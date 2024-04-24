Участь НАБУ може покласти край схемі розкрадання коштів через банківські гарантії Банку Альянс

Схоже, що заява НАБУ до Північного апеляційного господарського суду щодо залучення НАБУ як третьої особи на стороні позивача ПрАТ "НЕК "Укренерго" у справі про стягнення коштів за банківською гарантією з АТ "Банк Альянс" на 1,7 мільярда гривень неабияк налякала керівництво банку.

Оприлюднені дані розслідування НАБУ щодо розкрадання коштів "НЕК "Укренерго" та відмову Банку Альянс сплачувати за виданою державній компанії гарантією вже викликало "виправдання" від головного акціонера банку Олександра Сосіса, який заявив і про "перекручування та спекуляції правоохоронців", і про "тиск НАБУ на банк та на суди", і про "розвал ринку банківських гарантій".

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Така бурхлива реакція пояснюється, очевидно, не лише повідомленням про підозру і оголошенням в розшук голови правління банку Юлії Фролової, але й тим, що правоохоронні органи можуть звернути більш ретельну увагу на "ринок" банківських гарантій саме від Банку Альянс і зламати роками відпрацьовану схему розкрадання коштів державних установ та підприємств за участю цієї банківської установи. Про це йдеться у матеріалі KP.UA,

У яких скандальних справах фігурує Банк Альянс

У судових реєстрах журналісти знайшли сотні, якщо не тисячі справ про неповернення Банком Альянс банківських гарантій. Серед них – і резонансна справа про несплату банком за гарантіями. виданими Міністерству оборони за контрактами на постачання пального для армії на суму в 24,5 мільйона гривень в 2018 році, і доволі "свіжі" вже періоду воєнного стану: за контрактами Національної служби здоров'я України на 2 мільйони 327 тисяч гривень та "Оператора газотранспортної системи України" на 1 мільйон 350 тисяч гривень.

В усіх цих справах Банк Альянс або сам оскаржує виконання банківської гарантії, або підтримує контрагента державної установи, який вимагає визнати банківську гарантію недійсною і заборонити Банку Альянс її оплату. В кожній справі банк доводить, що факт настання гарантійного випадку може бути підтверджений чи спростований виключно за рішенням суду. Тим самим банк порушує вимоги гарантії та чинного законодавства, за яким обов’язок гаранта є безумовним.

Це так, якби кожен, хто застрахував своє життя, одночасно підписувався на ведення довічних судових процесів зі страховою компанією. Саме така позиція Банку Альянс, а не дії НАБУ руйнують ринок банківських гарантій для державних установ і підприємств, особливо в умовах війни,

– йдеться у матеріалі.

Питання про контрагентів, яким Банк Альянс видавав банківські гарантії, слід ставити окремо

Чи є збігом, що постачальники державних установ, яким Банк Альянс видає банківську гарантію, в більшості своїй виявляються недобросовісними і не виконують умов договору? Чи не вбачається тут закономірність? Так, зокрема, в справі з Міністерством оборони України Банк Альянс видав банківські гарантії на мільйони гривень компанії "Фідея" зі статутним капіталом в 1 тисячу гривень і яка входила в пул іншої компанії "Трейд Коммодіті", що була фігурантом справи з розкрадання коштів для армії, а її засновник та керівник перебували в розшуку. В справі "НЕК "Укренерго" клієнтом банку стала компанія "Юнайтед Енерджі", афілійована з Ігорем Коломойським.

Потенційна участь державних чиновників у схемі розкрадання коштів не лише не доводить непричетність Банку Альянс, навпаки приводить до висновку, що лише тісний зв’язок із посадовцями дозволив банку роками безперешкодно реалізовувати схему: видача гарантій, багаторічні суди, рішення на користь Банку Альянс щодо недійсності гарантій та як результат – розкрадання коштів державних компаній.

Так, зокрема, відбулось в ще одній справі з відмовою Банку Альянс сплачувати банківську гарантію ДП "Адміністрація морських портів України" за невиконання ТОВ "Гідробуд Україна"договору підряду на будівництво причалу. В кримінальному провадженні № 62019100000000715, яке розслідується ГУ Нацполіції України, в справі дуже схожій за обставинами за нещодавно завершене НАБУ розслідування кейсу з "НЕК "Укренерго", Банк Альянс не лише відмовився від сплати за гарантіями державному підприємству, але й достроково повернув ТОВ "Гідробуд Україна" кошти, надані в забезпечення договору банківської гарантії. Правоохоронці наразі розслідують зловживання чиновників в цій справі, але після резонансу "НЕК "Укренерго", можливо, регулярна участь в таких протиправних діях Банку Альянс також стане предметом розгляду.

Справа Банку Альянс "блукає" судами

До речі, мільярд гривень мав би бути вже сплачений "НЕК "Укренерго", адже ще в грудні 2022 року Господарський суд виніс рішення на користь державного підприємства. Втім, Північний апеляційний господарський суд, порушуючи всі процесуальні строки, досі не дійшов до розгляду справи по суті. Тут, слід винести окрему "подяку" адвокатам Банку Альянс, "віртуозам" затягування процесу винесення рішення. Закидаючи суд заявами про відвід суддів та зустрічними позовами, вони вже півтора року залишають стратегічно важливу зруйновану війною галузь без необхідних фінансових ресурсів. Що заважає Банку Альянс виконати свої зобов'язання перед державною компанією і використати майстерність своїх адвокатів для повернення коштів як регресу від недобросовісних клієнтів, яким ця гарантія була видана, – питання риторичне.

Нещодавно адвокати Банку Альянс здобули чергову "перемогу" над державою – Господарський суд міста Києва у справі за позовом Банку Альянс ухвалив "визнати банківську гарантію такою, що не підлягає виконанню". Cуд не зупинило навіть те, що таке рішення суперечить вимогам Нацбанку. У постанові НБУ чітко визначено перелік випадків, в яких припиняються зобов'язання банку-гаранта, і випадок Банку Альянс, цілком очевидно, не підпадає під дію цієї постанови.

Тепер ще одна справа буде "блукати" апеляційним судом. Наразі, схоже, лише участь НАБУ у судовому розгляді справи дає надію, що Північний апеляційний суд буде змушений нарешті дотримуватись всіх процесуальних строків розгляду справ, та сподіватись, що суд наважиться прийняти дійсно правосудне рішення на користь держави під час війни.