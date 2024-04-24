Участие НАБУ может положить конец схеме хищения средств через банковские гарантии Банка Альянс

Похоже, что заявление НАБУ в Северный апелляционный хозяйственный суд о привлечении НАБУ в качестве третьего лица на стороне истца ЧАО "НЭК "Укрэнерго" по делу о взыскании средств по банковской гарантии с АО "Банк Альянс" на 1,7 миллиарда гривен изрядно напугало руководство банка.

Обнародованные данные расследования НАБУ о хищении средств “НЭК ”Укрэнерго“ и отказ Банка Альянс платить по выданной государственной компании гарантии уже вызвало ”оправдание“ от главного акционера банка Александра Сосиса, который заявил и о "перекручивании и спекуляции правоохранителей", и о "давлении НАБУ на банк и на суды", и о "развале рынка банковских гарантий".

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Такая бурная реакция объясняется, очевидно, не только сообщением о подозрении и объявлением в розыск председателя правления банка Юлии Фроловой, но и тем, что правоохранительные органы могут обратить более тщательное внимание на "рынок" банковских гарантий именно от Банка Альянс и сломать годами отработанную схему хищения средств государственных учреждений и предприятий с участием этого банковского учреждения. Об этом говорится в материале KP.UA,

В каких скандальных делах фигурирует Банк Альянс

В судебных реестрах журналисты нашли сотни, если не тысячи дел о невозврате Банком Альянс банковских гарантий. Среди них – и резонансное дело о неуплате банком по гарантиям. выданным Министерству обороны по контрактам на поставку топлива для армии на сумму в 24,5 миллиона гривен в 2018 году, и довольно "свежие" уже периода военного положения: по контрактам Национальной службы здоровья Украины на 2 миллиона 327 тысяч гривен и "Оператора газотранспортной системы Украины" на 1 миллион 350 тысяч гривен.

Во всех этих делах Банк Альянс или сам оспаривает выполнение банковской гарантии, или поддерживает контрагента государственного учреждения, который требует признать банковскую гарантию недействительной и запретить Банку Альянс ее оплату. В каждом деле банк доказывает, что факт наступления гарантийного случая может быть подтвержден или опровергнут исключительно по решению суда. Тем самым банк нарушает требования гарантии и действующего законодательства, по которому обязанность гаранта является безусловной.

Это так, если бы каждый, кто застраховал свою жизнь, одновременно подписывался на ведение пожизненных судебных процессов со страховой компанией. Именно такая позиция Банка Альянс, а не действия НАБУ разрушают рынок банковских гарантий для государственных учреждений и предприятий, особенно в условиях войны,

– говорится в материале.

Вопрос о контрагентах, которым Банк Альянс выдавал банковские гарантии, следует ставить отдельно

Является ли совпадением, что поставщики государственных учреждений, которым Банк Альянс выдает банковскую гарантию, в большинстве своем оказываются недобросовестными и не выполняют условий договора? Не усматривается здесь закономерность? Так, в частности, в деле с Министерством обороны Украины Банк Альянс выдал банковские гарантии на миллионы гривен компании "Фидея" с уставным капиталом в 1 тысячу гривен и которая входила в пул другой компании "Трейд Коммодити", которая была фигурантом дела по хищению средств для армии, а ее основатель и руководитель находились в розыске. В деле "НЭК "Укрэнерго" клиентом банка стала компания "Юнайтед Энерджи", аффилированная с Игорем Коломойским.

Потенциальное участие государственных чиновников в схеме хищения средств не только не доказывает непричастность Банка Альянс, наоборот приводит к выводу, что только тесная связь с чиновниками позволила банку годами беспрепятственно реализовывать схему: выдача гарантий, многолетние суды, решения в пользу Банка Альянс о недействительности гарантий и как результат – хищения средств государственных компаний.

Так, в частности, произошло в еще одном деле с отказом Банка Альянс платить банковскую гарантию ГП "Администрация морских портов Украины" за невыполнение ООО "Гидрострой Украина" договора подряда на строительство причала. В уголовном производстве № 62019100000000715, которое расследуется ГУ Нацполиции Украины, в деле очень похожей по обстоятельствам за недавно завершенное НАБУ расследование кейса с "НЭК "Укрэнерго", Банк Альянс не только отказался от уплаты по гарантиям государственному предприятию, но и досрочно вернул ООО "Гидрострой Украина" средства, предоставленные в обеспечение договора банковской гарантии. Правоохранители сейчас расследуют злоупотребления чиновников в этом деле, но после резонанса "НЭК "Укрэнерго", возможно, регулярное участие в таких противоправных действиях Банка Альянс также станет предметом рассмотрения.

Дело Банка Альянс "блуждает" по судам

Кстати, миллиард гривен должен быть уже уплачен "НЭК "Укрэнерго", ведь еще в декабре 2022 года Хозяйственный суд вынес решение в пользу государственного предприятия. Впрочем, Северный апелляционный хозяйственный суд, нарушая все процессуальные сроки, до сих пор не дошел до рассмотрения дела по существу. Здесь, следует вынести отдельную "благодарность" адвокатам Банка Альянс, "виртуозам" затягивания процесса вынесения решения. Забрасывая суд заявлениями об отводе судей и встречными исками, они уже полтора года оставляют стратегически важную разрушенную войной отрасль без необходимых финансовых ресурсов. Что мешает Банку Альянс выполнить свои обязательства перед государственной компанией и использовать мастерство своих адвокатов для возврата средств в качестве регресса от недобросовестных клиентов, которым эта гарантия была выдана, – вопрос риторический.

Недавно адвокаты Банка Альянс одержали очередную "победу" над государством – Хозяйственный суд города Киева в деле по иску Банка Альянс постановил "признать банковскую гарантию такой, что не подлежит исполнению". Суд не остановило даже то, что такое решение противоречит требованиям Нацбанка. У постановлении НБУ четко определен перечень случаев, в которых прекращаются обязательства банка-гаранта, и случай Банка Альянс, вполне очевидно, не подпадает под действие этого постановления.

Теперь еще одно дело будет "блуждать" по апелляционному суду. Сейчас, похоже, только участие НАБУ в судебном рассмотрении дела дает надежду, что Северный апелляционный суд будет вынужден наконец придерживаться всех процессуальных сроков рассмотрения дел, и надеяться, что суд решится принять действительно правосудное решение в пользу государства во время войны.