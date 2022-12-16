Лобіює інтереси забудовників: які недоліки скандального законопроєкту 5655

Верховна Рада проголосувала за скандальний законпроєект 5655, що лобіює інтереси забудовників. Це викликало бурхливу реакцію у громадянського суспільства, міських голів, бо цей закон має купу недоліків.

Таку думку 24 каналу озвучила заступниця голови Архітектурної палати Нацспілки архітекторів України Анна Кирій. Раніше повідомлялось про те, що Рада підтримала скандальний законопроєкт про реформу містобудування.

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Закон лобіює інтереси забудовників

Кирій розповіла, що законопроєкт подобається забудовникам, у яких є лобі у Верховній Раді. Цікаво, що 2 архітектори, які є народними депутатами виступили проти скандального законопроєкту. Та загалом цей законопроєкт критикується вже півтора роки громадами, міськими головами тощо.

Спілка архітекторів і громади не мають такого ресурсу навіть для того, щоб пробитися на шпальти провідних ЗМІ, в ефіри й доносити думку до суспільства, бо ми не голова партії, а громадська організація. Я надзвичайно натхнена тим, що українське суспільство нас підтримало, бо мені здавалось, що нас ніхто не чує, наші акції ніхто не бачить, і голос архітектурної спільноти не чутно. Однак те, що ми бачимо з петицією, зокрема, мене надихає,

– зазначила заступниця голови Архітектурної палати Нацспілки архітекторів України.

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Міська влада втрачає контроль над забудовами

Вона продовжила, що з огляду на цей законопроєкт, міська влада втрачає вплив на забудови. Міські ради будуть затверджувати лише містобудівні документації. Однак головні проблеми відбуваються вже на етапі будівництва, коли забудовник не дотримується проєкту, будує з порушеннями, але міські органи відсуваються від контролю над цим.

"Їм дозволено робити лише так званий містобудівний моніторинг, до того ж, чітко написано, що органи місцевого самоврядування навіть не можуть зайти на ділянку. Вони можуть лише пофотографувати, подивитись у Єдину електронну систему й у випадку виявлення порушень поскаржитись, увага, у містобудівний контроль, той самий приватний на контракті в забудовника", – зауважила Кирій.

За її словами, громада фактично втрачає контроль над фінальним етапом будівництва. Громада, яка обирає міського голову, не матиме доступу до перевірки будівництв у своєму місті.

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