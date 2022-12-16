Лоббирует интересы застройщиков: какие недостатки скандального законопроекта 5655

Верховная Рада проголосовала за скандальный законпроект 5655, лоббирующий интересы застройщиков. Это вызвало бурную реакцию у гражданского общества, городских голов, потому что этот закон имеет множество недостатков.

Такое мнение 24 каналу озвучила заместитель главы Архитектурной палаты Нацсоюза архитекторов Украины Анна Кирий. Ранее сообщалось о том, что Рада поддержала скандальный законопроект о реформе градостроительства.

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Закон лоббирует интересы застройщиков

Кирий рассказала, что законопроект нравится застройщикам, у которых есть лобби в Верховной Раде. Интересно, что 2 архитектора, которые являются народными депутатами, выступили против скандального законопроекта. Но этот законопроект критикуется уже полтора года общинами, городскими головами и т.д.

У союза архитекторов и общины нет такого ресурса даже для того, чтобы пробиться на полосы ведущих СМИ, в эфиры и доносить мнение до общества, потому что мы не глава партии, а общественная организация. Я очень вдохновлена тем, что украинское общество нас поддержало, потому что мне казалось, что нас никто не слышит, наши акции никто не видит, и голос архитектурного сообщества не слышно. Однако то, что мы видим с петицией, в частности, меня вдохновляет,

– отметила заместитель председателя Архитектурной палаты Нацсоюза архитекторов Украины.

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Городские власти теряют контроль над застройками

Она продолжила, что, учитывая этот законопроект, городские власти теряют влияние на застройки. Городские советы будут утверждать только градостроительные документации. Однако главные проблемы происходят уже на этапе строительства, когда застройщик не соблюдает проект, строит с нарушениями, но городские органы отодвигаются от контроля над этим.

"Им разрешено делать только так называемый градостроительный мониторинг, к тому же четко написано, что органы местного самоуправления даже не могут зайти на участок. Они могут только пофотографировать, посмотреть в Единую электронную систему и в случае выявления нарушений пожаловаться, внимание, в градостроительном контроле" , тот же частный на контракте у застройщика", - отметила Кирий.

По ее словам, община фактически теряет контроль над финальным этапом строительства. Общество, которое выбирает городского голову, не будет иметь доступа к проверке строек в своем городе.

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