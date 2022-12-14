Про це розповів перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Проте зазначимо, що він не уточнив, які саме міністерства у майбутньому ще можуть об'єднати.

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Надати таку інформацію наразі Олександр Корнієнко не може, адже ця інформація поки що пропрацьовується.

Перший пробний варіант уже є. Зараз будемо всі разом досліджувати, як це працює, наскільки це ефективно тощо,

– сказав він.

Окрім обєднання міністерств, також планують переглянути й систему оплати праці державних службовців. Для її зміни парламент уже вніс відповідний законопроєкт. Так, за словами першого заступника Голови ВРУ, наразі аж 70% оплати держслужбовців становлять премії. Законопроєкт ж пропонує зменшити цю частку до 30%, а 70% становитиме стабільна частина окладу.

Однак ці зміни будуть вводитися після скасування воєнного стану.

"Це буде вводитися після, але разом з реформою системи державного управління через кілька років воно дасть нам більш проєвропейську державну службу, яка буде працювати вже в руслі якраз європейської інтеграції", – розповів Олександр Корнієнко.

Для чого потрібні ці зміни

Процесом трансформації міністерств, за словами Олександра Корнієнко, курує очільник Мінцифри Михайло Федоров. Він необхідний, щоб зробити владу:

більш гнучкою,

такою, яка б відповідала вимогам часу.

"Це була велика оцінка міністерств, вони самі себе оцінювали, відповідали на багато питань, як вони бачать своє подальше реформування. Ми дійсно працюємо над тим, щоб, з одного боку, зменшити кількість державних службовців і зекономити бюджет", – сказав заступник Голови ВРУ.

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