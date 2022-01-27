Скільки в 2021 році заробив начальник НГУ Балан, який подав у відставку через трагедію в Дніпрі

27 січня 2022 , 23:05
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Джерело:

24 канал

Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку через трагедію у Дніпрі. Відомо, що у 2021 році він заробив понад 1,5 мільйона гривень.

Про це 24 каналу повідомили в ГУ Нацгвардії Міністерства внутрішніх справ, у відповідь на запит.

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Скільки заробив Микола Балан

Командувачу Національної гвардії генерал-полковнику Миколі Балану за 2021 рік нараховано щомісячне грошове забезпечення у розмірі 1 563 472, 68 гривні з урахуванням: 

  • допомоги на оздоровлення,
  • матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Окрім цього, було нараховано:

  • разову грошову допомогу за участь у діях до 5 травня – 1 491, 0 гривні;
  • індексацію – 2 338, 03 гривні.
Зверніть увагу! Командувач Національної гвардії Микола Балан подав у відставку 27 січня 2022 року через жахливу трагедію на території заводу "Південмаш", унаслідок якої загинули 4 солдати-строковики й одна цивільна жінка.

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Автор: Олег Васьків