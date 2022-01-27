Скільки в 2021 році заробив начальник НГУ Балан, який подав у відставку через трагедію в Дніпрі
27 січня 2022 , 23:05Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку через трагедію у Дніпрі. Відомо, що у 2021 році він заробив понад 1,5 мільйона гривень.
Про це 24 каналу повідомили в ГУ Нацгвардії Міністерства внутрішніх справ, у відповідь на запит.
Читайте також Відповідальність із себе не знімаю, – Балан про рішення піти у відставку
Скільки заробив Микола Балан
Командувачу Національної гвардії генерал-полковнику Миколі Балану за 2021 рік нараховано щомісячне грошове забезпечення у розмірі 1 563 472, 68 гривні з урахуванням:
- допомоги на оздоровлення,
- матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
Окрім цього, було нараховано:
- разову грошову допомогу за участь у діях до 5 травня – 1 491, 0 гривні;
- індексацію – 2 338, 03 гривні.
Трагедія у Дніпрі: що відомо
- На заводі "Південмаш" у Дніпрі 27 січня солдат строкової служби розстріляв своїх товаришів.
- У результаті цього нападу загинули 4 військових та цивільна жінка. Ще 5 людей постраждали.
- Зловмисник втік з місця події, проте згодом попросив перехожу зателефонувати до поліції.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що чоловіка вдалося затримати.
- Згодом речниця МВС Альона Матвєєва вказала, що психічних відхилень у стрільця не виявили.
- У Державному бюро розслідувань заявили, що проти нацгвардійця, який стріляв у службовців, відкрили 3 кримінальні справи. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру.
- У ДБР додали, що проситимуть запобіжний захід – тримання під вартою без можливості застави.