Скільки вбивств мирних жителів під час окупації Півночі задокументувала ООН

ООН проаналізувала вбивства цивільних, які скоювали російські військові під час окупації Півночі України. В Організації наголосили, що винні мають понести покарання за це.

Станом на 31 жовтня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини через Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні задокументувало свавільні страти й напади на окремих цивільних українців у 102 селах, селищах і містах трьох областей за період від 24 лютого до 6 квітня 2022 року. Ці дії були вчиненими Збройними силами Росії.

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Дані ООН

ООН встановила, що російські загарбники під час окупації Півночі вбили щонайменше 441 цивільну людину у Київській, Сумській та Чернігівській областях:

341 чоловіка,

72 жінок,

а також 20 неповнолітніх хлопчиків та 8 дівчаток.

В ООН зазначили, що доступна інформація вказує на те, що кількість жертв у цих трьох областях значно вища.

В організації оприлюднили подробиці моторошних злочинів

Лише у Київській області знайшли понад 1 300 вбитих російськими окупантами цивільних. Дані ООН ґрунтуються на інформації, отриманій у результаті виїздів представників організації у ці області на початку квітня, коли було виявлено та ідентифіковано лише частину жертв. Тіла закатованих та вбитих продовжують знаходити у лісосмугах і досі.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини проаналізувало 100 вбивств, як показові приклади страждань, яких зазнали цивільні українці в цих районах.

УВКПЛ встановило, що вбивства цивільних осіб не обмежувалися окремими місцевостями, хоча деякі райони постраждали більше ніж інші. Приміром, місто Буча (Київська область), яке перебувало під контролем російських військ від 5 до 30 березня 2022 року, постраждало від особливо великої кількості вбивств.

57 зі 100 вбивств, викладених у доповіді – були стратами. Росіяни у цій вибірці стратили 48 чоловіків, 7 жінок і 2 хлопчиків.

Здебільшого страчували чоловіків та хлопчиків, які становили 88% від всіх жертв свавільних страт. У більшості випадків російські солдати затримували цивільних осіб за підозрою в участі в бойових діях або іншому сприянні воєнним зусиллям,

– розповіли в ООН.

Росіяни тримали цивільних під вартою від кількох годин до кількох тижнів. Їх замикали в будинках, підвалах, гаражах, промислових чи офісних комплексах або інших приміщеннях, в яких розміщувалися

російські війська.

У більшості випадків руки жертв вбивств у місцях тримання під вартою були сковані кайданками або зв’язані скотчем, на тілах були травми, що свідчили про катування або інше жорстоке поводження

перед вбивством. Щонайменше в одному випадку тіло однієї з жертв мало ознаки сексуального насильства.

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В інших 43 випадках вбивств (27 чоловіків, 13 жінок і 3 хлопчиків), викладених у доповіді, мирні українці були вбиті під час пересування в межах або між населеними пунктами пішки чи на велосипеді, автомобілі або мікроавтобусі. Більшість людей вбили, коли вони їхали на роботу, привозили їжу іншим, відвідували сусідів чи родичів або намагалися втекти із зони бойових дій.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини також зауважило, що наразі немає жодних ознак того, що у Росії хочуть знайти та покарати винуватців цих воєнних злочинів. В організації помітили, що Кремль взагалі не планує таке розслідування.