Представники місцевої ДФТГ перевіряли ліс та виявили останки двох закатованих чоловіків. Останки лежали там, де раніше були позиції російської армії.

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Де виявили тіла

Останки закатований були захоронені у невеликій ямі. Місце поховання знайшли у лісосмузі поблизу села Мироцьке в Бучанському районі Київщини.

Попередньо там знайшли вже 18 вбитих росіянами цивільних.

Що вдалося встановити про закатованих чоловіків

В одній із ям, поряд із бліндажами російських солдатів, було тіло чоловіка зі зв'язаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою та зав'язаним на шиї скотчем. Він був у синій жилетці, у кишені вбитого знайшли окуляри для зору.

Другий чоловік був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами Національної академії СБУ. У чоловіка на безіменному пальці була золота обручка.

В обох закатованих чоловіків є деформації в області голови та тазу.

На Київщині знайшли тіла ще 2 закатованих: фото Андрій Нєбитов

Зараз поліція Київщини намагається встановити особи вбитих загарбниками громадян.

Нагадаємо, що нещодавно встановили особу вбитого в Ізюмі, фото руки з синьо-жовтою стрічкою якого облетіло весь світ. Ним виявився Сергій Сова, який боронив Україну від 2014 року в складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Дружина впізнала його руку на фото за татуюванням та браслетиками, з якими він не розлучався з 2014 року.

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