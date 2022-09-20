Представители местной ГФТГ проверяли лес и обнаружили останки двух замученных мужчин. Останки лежали там, где раньше были позиции российской армии.

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Где обнаружили тела

Останки замученых были захоронены в небольшой яме. Место захоронения было найдено в лесополосе вблизи села Мироцкое в Бучанском районе Киевщины.

Предварительно там обнаружили уже 18 убитых россиянами гражданских.

Что удалось установить о замученных мужчинах

В одной из ям рядом с блиндажами российских солдат было тело мужчины со связанными руками, с натянутой на лицо шапкой и завязанным на шее скотчем. Он был в синем жилете, в кармане убитого нашли очки для зрения.

Второй мужчина был одет во флисовую кофту цвета хаки с шевронами Национальной академии СБУ. У мужчины на безымянном пальце было золотое обручальное кольцо.

У обоих замученных мужчин есть деформации в области головы и таза.

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Сейчас полиция Киевщины пытается установить личности убитых захватчиками граждан.

Напомним, что недавно установили личность убитого в Изюме, фото руки которого с сине-желтой лентой облетело весь мир. Им оказался Сергей Сова, защищавший Украину с 2014 года в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Жена узнала его руку на фото по татуировке и браслетикам, с которыми он не расставался с 2014 года.

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