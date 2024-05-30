Скільки заброньованих серед тих, хто оновив свої військово-облікові дані

Станом на 29 травня свої військово-облікові дані оновили 1,3 мільйона українців. З них 1,2 мільйона – через застосунок Резерв+.

Про це в етері телемарафону заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, зауваживши, що майже 15,5 тисяч людей це зробили з-за кордону. Водночас частина з тих, хто уточнив свої дані, має бронювання або відстрочку, інформує 24 Канал.

До теми Застосунок Резерв+ від Міноборони: як працює, кому треба оновити дані та чи будуть повістки

Людей, які мають бронь або право на відстрочку, і які оновили свої дані, ми маємо приблизно 25 – 28,5%. Всі інші – це ті, хто можуть бути мобілізовані в певний момент,

– сказав Лазуткін.

Водночас він додав, що ніхто не буде мобілізовувати одночасно таку кількість українців. Усе через те, що для того, аби підготувати певну кількість людей, треба оцінювати усі можливості.

Резерв+: новини

Міністерство оборони виправило помилку, через яку деякі українці мали статус "у розшуку" у застосунку Резерв+. Такий статус безпідставно був у понад 700 тисяч людей. Зокрема, у військовослужбовців. Аби побачити оновлений статус, у відомстві порадили повторно авторизуватися у застосунку.

Водночас у міністерстві попросили усіх, хто не є призовниками, резервістами та військовозобов'язаними, не завантажувати цей застосунок.

Раніше у Міноборони заявили, що українцям не надсилатимуть повістки через Резерв+. Над таким функціоналом навіть не працюють.