Скільки заброньованих серед тих, хто оновив свої військово-облікові дані
Станом на 29 травня свої військово-облікові дані оновили 1,3 мільйона українців. З них 1,2 мільйона – через застосунок Резерв+.
Про це в етері телемарафону заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, зауваживши, що майже 15,5 тисяч людей це зробили з-за кордону. Водночас частина з тих, хто уточнив свої дані, має бронювання або відстрочку, інформує 24 Канал.
До теми Застосунок Резерв+ від Міноборони: як працює, кому треба оновити дані та чи будуть повістки
Людей, які мають бронь або право на відстрочку, і які оновили свої дані, ми маємо приблизно 25 – 28,5%. Всі інші – це ті, хто можуть бути мобілізовані в певний момент,
– сказав Лазуткін.
Водночас він додав, що ніхто не буде мобілізовувати одночасно таку кількість українців. Усе через те, що для того, аби підготувати певну кількість людей, треба оцінювати усі можливості.Важливо! Усі військовозобов'язані повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024-го року. Це можна зробити онлайн через застосунок Резерв+ або у ЦНАПі. А також – у ТЦК та СП. Це стосується й тих українців, які виїхали за кордон 10, а то й 20 років тому. Водночас дані не треба оновлювати військовим.
Резерв+: новини
- Міністерство оборони виправило помилку, через яку деякі українці мали статус "у розшуку" у застосунку Резерв+. Такий статус безпідставно був у понад 700 тисяч людей. Зокрема, у військовослужбовців. Аби побачити оновлений статус, у відомстві порадили повторно авторизуватися у застосунку.
- Водночас у міністерстві попросили усіх, хто не є призовниками, резервістами та військовозобов'язаними, не завантажувати цей застосунок.
- Раніше у Міноборони заявили, що українцям не надсилатимуть повістки через Резерв+. Над таким функціоналом навіть не працюють.