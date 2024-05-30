Сколько забронированных среди тех, кто обновил свои военно-учетные данные

По состоянию на 29 мая свои военно-учетные данные обновили 1,3 миллиона украинцев. Из них 1,2 миллиона – через приложение Резерв+.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, отметив, что почти 15,5 тысяч человек это сделали из-за границы. В то же время часть из тех, кто уточнил свои данные, имеет бронирование или отсрочку, информирует 24 Канал.

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Людей, которые имеют бронь или право на отсрочку, и которые обновили свои данные, мы имеем примерно 25 – 28,5%. Все остальные – это те, кто могут быть мобилизованы в определенный момент,

– сказал Лазуткин.

В то же время он добавил, что никто не будет мобилизовать одновременно такое количество украинцев. Все потому, что для того, чтобы подготовить определенное количество людей, надо оценивать все возможности.

Все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024-го года. Это можно сделать онлайн через приложение Резерв+ или в ЦНАПе. А также – в ТЦК и СП. Это касается и тех украинцев, которые выехали за границу 10, а то и 20 лет назад.

Резерв+: новости

Министерство обороны исправило ошибку, из-за которой некоторые украинцы имели статус "в розыске" в приложении Резерв+. Такой статус безосновательно был у более 700 тысяч людей. В частности, у военнослужащих. Чтобы увидеть обновленный статус, в ведомстве посоветовали повторно авторизоваться в приложении.

В то же время в министерстве попросили всех, кто не является призывниками, резервистами и военнообязанными, не загружать это приложение.

Ранее в Минобороны заявили, что украинцам не будут присылать повестки через Резерв+. Над таким функционалом даже не работают.

В то же время данные не надо обновлять военным.