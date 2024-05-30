Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, отметив, что почти 15,5 тысяч человек это сделали из-за границы. В то же время часть из тех, кто уточнил свои данные, имеет бронирование или отсрочку, информирует 24 Канал.

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Людей, которые имеют бронь или право на отсрочку, и которые обновили свои данные, мы имеем примерно 25 – 28,5%. Все остальные – это те, кто могут быть мобилизованы в определенный момент,

– сказал Лазуткин.

В то же время он добавил, что никто не будет мобилизовать одновременно такое количество украинцев. Все потому, что для того, чтобы подготовить определенное количество людей, надо оценивать все возможности.

Важно! Все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024-го года. Это можно сделать онлайн через приложение Резерв+ или в ЦНАПе. А также – в ТЦК и СП. Это касается и тех украинцев, которые выехали за границу 10, а то и 20 лет назад. В то же время данные не надо обновлять военным.

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