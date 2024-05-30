Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, отметив, что почти 15,5 тысяч человек это сделали из-за границы. В то же время часть из тех, кто уточнил свои данные, имеет бронирование или отсрочку, информирует 24 Канал.
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Людей, которые имеют бронь или право на отсрочку, и которые обновили свои данные, мы имеем примерно 25 – 28,5%. Все остальные – это те, кто могут быть мобилизованы в определенный момент,
– сказал Лазуткин.
В то же время он добавил, что никто не будет мобилизовать одновременно такое количество украинцев. Все потому, что для того, чтобы подготовить определенное количество людей, надо оценивать все возможности.
Резерв+: новости
- Министерство обороны исправило ошибку, из-за которой некоторые украинцы имели статус "в розыске" в приложении Резерв+. Такой статус безосновательно был у более 700 тысяч людей. В частности, у военнослужащих. Чтобы увидеть обновленный статус, в ведомстве посоветовали повторно авторизоваться в приложении.
- В то же время в министерстве попросили всех, кто не является призывниками, резервистами и военнообязанными, не загружать это приложение.
- Ранее в Минобороны заявили, что украинцам не будут присылать повестки через Резерв+. Над таким функционалом даже не работают.