Про це в етері телемарафону заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, зауваживши, що майже 15,5 тисяч людей це зробили з-за кордону. Водночас частина з тих, хто уточнив свої дані, має бронювання або відстрочку, інформує 24 Канал.

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Людей, які мають бронь або право на відстрочку, і які оновили свої дані, ми маємо приблизно 25 – 28,5%. Всі інші – це ті, хто можуть бути мобілізовані в певний момент,

– сказав Лазуткін.

Водночас він додав, що ніхто не буде мобілізовувати одночасно таку кількість українців. Усе через те, що для того, аби підготувати певну кількість людей, треба оцінювати усі можливості.

Важливо! Усі військовозобов'язані повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024-го року. Це можна зробити онлайн через застосунок Резерв+ або у ЦНАПі. А також – у ТЦК та СП. Це стосується й тих українців, які виїхали за кордон 10, а то й 20 років тому. Водночас дані не треба оновлювати військовим.

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