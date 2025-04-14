Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Бита редиска: готуємо хрустку та пікантну весняну закуску
14 квітня, 17:26
1

Бита редиска: готуємо хрустку та пікантну весняну закуску

Марта Касіянчук

Бита редиска – це проста, але неймовірно смачна весняна закуска, яка точно здивує не лише вас, а й гостей. Вона ідеально смакує з м'ясом, рибою або просто з хлібом.

Готується за лічені хвилини, а враження ніби над нею чаклував шеф-кухар. Обов'язково приготуйте – рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на @vita_vorotniuk.

Читайте також Хрін на Великдень, який можна їсти без сліз: швидкий рецепт для блендера

Бита редиска

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти: 
– 250 грамів редиски;
– 2 зубчики часнику;
– кілька гілочок петрушки або кропу;
– духмяний перець – на смак;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 столова ложка винного оцту;
– 2 столові ложки олії.

Як приготувати биту редиску: дивіться відео

Приготування:

  1. Легенько відбийте редиску, щоб вона трохи потріскалася.
     
  2. Перекладіть в банку, додайте часник, петрушку, перець, сіль, оцет та олію.
     
  3. Закрийте банку та гарно струсіть, щоб усе рівномірно перемішалося.
     
  4. Відправте у холодильник на 30 хвилин, але ще смачніше буде, якщо залишити на ніч.

Смачного!

Теж приготуйте: вітамінний салат з буряка та фети.