14 квітня, 17:26
Бита редиска: готуємо хрустку та пікантну весняну закуску
Бита редиска – це проста, але неймовірно смачна весняна закуска, яка точно здивує не лише вас, а й гостей. Вона ідеально смакує з м'ясом, рибою або просто з хлібом.
Готується за лічені хвилини, а враження ніби над нею чаклував шеф-кухар. Обов'язково приготуйте – рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на @vita_vorotniuk.
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Бита редиска
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 250 грамів редиски;
– 2 зубчики часнику;
– кілька гілочок петрушки або кропу;
– духмяний перець – на смак;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 столова ложка винного оцту;
– 2 столові ложки олії.
Як приготувати биту редиску: дивіться відео
Приготування:
- Легенько відбийте редиску, щоб вона трохи потріскалася.
- Перекладіть в банку, додайте часник, петрушку, перець, сіль, оцет та олію.
- Закрийте банку та гарно струсіть, щоб усе рівномірно перемішалося.
- Відправте у холодильник на 30 хвилин, але ще смачніше буде, якщо залишити на ніч.
Смачного!
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