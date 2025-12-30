Укр Рус
30 грудня, 19:32
2

Якщо на Новий рік не буде світла: готуємо фантастично смачний торт без випікання

Ольга Котів
Основні тези
  • Стаття пропонує рецепт торта без випікання, який можна приготувати з пряників, сметани та чорносливу.
  • Цей рецепт відзначається своєю простотою та швидкістю приготування, що робить його ідеальним рішенням під час блекаутів або для раптових гостей.

Мабуть, більшість людей любить рецепти без зайвого клопоту, але з гарантованим вау-ефектом. Саме таким є цей торт із пряників зі сметанним кремом і чорносливом.

Жодної духовки, мінімум дій – і розкішний десерт уже чекає свого часу в холодильнику. Цей рецепт – справжня знахідка для свят, блекаутів і спонтанних гостей, інформує 24 Канал з посиланням на "Прості рецепти від української жінки"

Як приготувати торт без випікання?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 500 грамів пряників;
– 400 грамів сметани 15%;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 200 грамів чорносливу без кісточки.

Дивіться, як приготувати торт з пряників: відео

Приготування:

  1. Пряники розріжте горизонтально на дві частини. Чорнослив добре промийте та дрібно наріжте. Сметану з’єднайте з цукровою пудрою й ретельно перемішайте до однорідного крему.
  2. Дно форми застеліть харчовою плівкою та злегка змастіть кремом. Викладіть шар пряників, покрийте його кремом, посипте чорносливом і знову додайте шар крему. Повторюйте шари – пряники, крем, чорнослив, крем – доки не закінчаться всі інгредієнти.
  3. Накрийте торт харчовою плівкою та поставте в холодильник щонайменше на 3 – 4 години, а найкраще – на ніч. Перед подачею переверніть торт на тарілку, зніміть плівку, змастіть верх кремом і прикрасьте крихтою з пряників.

Яку сметану обрати для десерту?

Для приготування десертів найкраще підійде сметана з високим відсотком жирності. Саме вона дає крему потрібну густоту, ніжність і легку, повітряну текстуру, зазначає Moje gotowanie.

Також важливо добре охолодити сметану перед використанням. Холодний продукт краще збивається й тримає форму, тож результат вас точно потішить.

