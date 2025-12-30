Жодної духовки, мінімум дій – і розкішний десерт уже чекає свого часу в холодильнику. Цей рецепт – справжня знахідка для свят, блекаутів і спонтанних гостей, інформує 24 Канал з посиланням на "Прості рецепти від української жінки".
Як приготувати торт без випікання?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів пряників;
– 400 грамів сметани 15%;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 200 грамів чорносливу без кісточки.
Дивіться, як приготувати торт з пряників: відео
Приготування:
- Пряники розріжте горизонтально на дві частини. Чорнослив добре промийте та дрібно наріжте. Сметану з’єднайте з цукровою пудрою й ретельно перемішайте до однорідного крему.
- Дно форми застеліть харчовою плівкою та злегка змастіть кремом. Викладіть шар пряників, покрийте його кремом, посипте чорносливом і знову додайте шар крему. Повторюйте шари – пряники, крем, чорнослив, крем – доки не закінчаться всі інгредієнти.
- Накрийте торт харчовою плівкою та поставте в холодильник щонайменше на 3 – 4 години, а найкраще – на ніч. Перед подачею переверніть торт на тарілку, зніміть плівку, змастіть верх кремом і прикрасьте крихтою з пряників.
Яку сметану обрати для десерту?
Для приготування десертів найкраще підійде сметана з високим відсотком жирності. Саме вона дає крему потрібну густоту, ніжність і легку, повітряну текстуру, зазначає Moje gotowanie.
Також важливо добре охолодити сметану перед використанням. Холодний продукт краще збивається й тримає форму, тож результат вас точно потішить.
