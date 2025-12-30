Никакой духовки, минимум действий – и роскошный десерт уже ждет своего часа в холодильнике. Этот рецепт – настоящая находка для праздников, блэкаутов и спонтанных гостей, информирует 24 Канал со ссылкой на "Простые рецепты от украинской женщины".

Как приготовить торт без выпекания?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов пряников;

– 400 граммов сметаны 15%;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 200 граммов чернослива без косточки.

Приготовление:

Пряники разрежьте горизонтально на две части. Чернослив хорошо промойте и мелко нарежьте. Сметану соедините с сахарной пудрой и тщательно перемешайте до однородного крема. Дно формы застелите пищевой пленкой и слегка смажьте кремом. Выложите слой пряников, покройте его кремом, посыпьте черносливом и снова добавьте слой крема. Повторяйте слои – пряники, крем, чернослив, крем – пока не закончатся все ингредиенты. Накройте торт пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 3 – 4 часа, а лучше всего – на ночь. Перед подачей переверните торт на тарелку, снимите пленку, смажьте верх кремом и украсьте крошкой из пряников.

Какую сметану выбрать для десерта?

Для приготовления десертов лучше всего подойдет сметана с высоким процентом жирности. Именно она дает крему нужную густоту, нежность и легкую, воздушную текстуру, отмечает Moje gotowanie.

Также важно хорошо охладить сметану перед использованием. Холодный продукт лучше взбивается и держит форму, поэтому результат вас точно порадует.

