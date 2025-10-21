Фаршировані яблука – це швидко, смачно та корисно. Цей десерт точно повинен увійти у ваше кулінарне повсякдення!

Фаршировані яблука можуть стати вашою кулінарною візитівкою, якщо обрати оригінальний рецепт. 24 Канал пропонує звернути увагу на фаршировані яблука по-бесарабськи від порталу Shuba – навіть найпростіші страви можуть виглядати святково.

За бажанням ви можете експериментувати з начинкою. Наприклад, рис з сухофруктами додасть страві ситності, радить портал Foodlez.

Як зробити фаршировані яблука по-бесарабськи?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 яблука;

– 150 грамів кисломолочного сиру;

– 1 столова ложка меду;

– 1 столова ложка родзинок;

– 5 грамів ванільного цукру;

– 5 грамів меленої кориці;

– 30 грамів цедри лимона.

Приготування:

Обережно виріжте серцевину з яблук, а ложкою сформуйте всередині невеликі заглиблення для начинки. На шкірці зробіть кілька тонких надрізів, щоб під час випікання плоди не полопались. Підготуйте начинку: з’єднайте всі потрібні інгредієнти та добре перемішайте. Наповніть яблука начинкою, розкладіть їх у форму для запікання та відправте в духовку, розігріту до 170 градусів. Готуйте приблизно 30 хвилин, орієнтуючись на розмір плодів. Подавайте запечені яблука теплими зі сметаною.

Смачного!

Який осінній рецепт варто спробувати?