Найлегший десерт осені: готуємо фаршировані яблука по-бесарабськи
- Фаршировані яблука є швидким, смачним та корисним десертом.
- Рецепт фаршированих яблук по-бесарабськи такий простий, що ним можна користуватися хоч щодня.
Фаршировані яблука – це швидко, смачно та корисно. Цей десерт точно повинен увійти у ваше кулінарне повсякдення!
Фаршировані яблука можуть стати вашою кулінарною візитівкою, якщо обрати оригінальний рецепт. 24 Канал пропонує звернути увагу на фаршировані яблука по-бесарабськи від порталу Shuba – навіть найпростіші страви можуть виглядати святково.
Важливо!
За бажанням ви можете експериментувати з начинкою. Наприклад, рис з сухофруктами додасть страві ситності, радить портал Foodlez.
Як зробити фаршировані яблука по-бесарабськи?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 4 яблука;
– 150 грамів кисломолочного сиру;
– 1 столова ложка меду;
– 1 столова ложка родзинок;
– 5 грамів ванільного цукру;
– 5 грамів меленої кориці;
– 30 грамів цедри лимона.
Приготування:
- Обережно виріжте серцевину з яблук, а ложкою сформуйте всередині невеликі заглиблення для начинки.
- На шкірці зробіть кілька тонких надрізів, щоб під час випікання плоди не полопались.
- Підготуйте начинку: з’єднайте всі потрібні інгредієнти та добре перемішайте.
- Наповніть яблука начинкою, розкладіть їх у форму для запікання та відправте в духовку, розігріту до 170 градусів.
- Готуйте приблизно 30 хвилин, орієнтуючись на розмір плодів.
- Подавайте запечені яблука теплими зі сметаною.
Смачного!
