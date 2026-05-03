Що таке пляцок і чим він відрізняється від торта: як ніколи не помилятися за святковим столом
- Пляцок – це галицький термін для випічки, яка є багатошаровою, з кремами та начинкою, і часто нарізається квадратами чи прямокутниками.
- Торт відрізняється тим, що зазвичай круглий і з декором. Також пляцок – це частина родинних традицій і культурної спадщини.
Слово "пляцок" часто збиває з пантелику тих, хто не виріс з цими десертами на весіллях, хрестинах або інших святах. Для когось це просто торт, нарізаний квадратами – але все трішки складніше.
Плутанина виникає ще й тому, що пляцок справді може бути дуже різним, зазначає ютуб-канал "Відчайдушні". Один готується майже як простий корж до чаю. Для іншого випікають кілька коржів, готують різні креми з горіхами, вишнями чи маком.
У чому ключова різниця між пляцком та тортом?
Слово "пляцок" має галицьке походження і використовується не всюди однаково. У різних регіонах можна почути інші пояснення. Загалом під "пляцком" розуміють випічку з тіста, яка може мати кілька шарів, крем, начинку. У багатьох джерелах його описують як щось подібне до торта, але трохи інше у виконанні.
Ось так виглядає справжній пляцок / Скрін з відео Лесі Кравецької
У традиційних рецептах, які передавалися в родинах, пляцки часто були складними – багатошаровими, з різними кремами, варенням, горіхами, цукатами. Водночас існують і базові варіанти, де процес максимально спрощений – достатньо змішати інгредієнти, збити масу і випекти корж. Саме тому складність залежить не від назви, а від конкретного рецепта.
Пляцок може бути як дуже простим, так і технічно складним десертом. Цікаво, що сприйняття цього слова також різниться. Для когось це будь-яка домашня випічка, для інших – щось плоске або нарізане порційно. Але найточніше пояснення зводиться до регіональної особливості. "Пляцок" – це насамперед галицький термін, тоді як "торт" є загальновживаним словом.
Як відрізнити пляцок від торта?
Якщо говорити простіше, різниця помітна навіть у формі та подачі. Торт зазвичай круглий, із чітко сформованим декором зверху – крем, глазур, тематичне оформлення. У ньому часто використовують сучасні інгредієнти та техніки.
Класичний торт / Фото unsplash
Пляцок, навпаки, печуть у прямокутних формах, а потім нарізають квадратами або прямокутниками. Зовнішній вигляд стриманіший – крихта, шоколадна поливка, горіхи або начинка, яка повторюється і зверху. Окреме значення має і склад.
Для пляцків характерні звичні інгредієнти – борошно, яйця, варення, горіхи, креми без складних поєднань. Це випічка, яка формується на основі домашніх рецептів і не прив’язана до трендів.
Пляцки — дуже популярна традиційна випічка Західної України. Вони мають особливий смак та красивий зріз. В одному виробі гармонійно поєднуються різноманітні коржі та прошарки. Ще 15 років тому, мабуть, неможливо було собі уявити будь-яке свято в Галичині, на яке б господиня не приготувала кілька пляцків. Та навіть без особливої нагоди вправні галицькі жінки часто випікають пляцки, щоб пригостити рідних, колег та сусідів,
– розповідає Леся Кравецька.
Пляцок тісно пов’язаний із традиціями. Його готують на свята, неділі, родинні зустрічі. На Галичині існує звичай після весілля давати гостям із собою набір пляцків – це частина культури, яка зберігається досі. Саме тому цей десерт часто сприймається не лише як страва, а як елемент родинної атмосфери.
Як приготувати справжній пляцок?
Пухкий та ніжний, мов хмаринка, рецептом ніжного пляцка поділилася, "Рецепти від Діалі" у TikTok.
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
Для макових коржів:
– 8 білків;
– 100 грамів цукру;
– 250 грамів борошна;
– 1 упаковка розпушувача;
– 3 столові ложки маку.
Для бісквіта:
– 8 жовтків;
– 2 яйця;
– 120 грамів цукру;
– 200 грамів борошна;
– 1 упаковка розпушувача.
Для рожевої маси:
– 100 грамів цукру;
– 500 мілілітрів води;
– 2 упаковки вишневого желе;
– 500 мілілітрів сметани.
Приготування:
- Для макових коржів білки збийте з цукром до стійких піків.
- Додайте борошно з розпушувачем і обережно перемішайте лопаткою, щоб маса залишилася повітряною. Наприкінці всипте мак і ще раз акуратно перемішайте.
- Готове тісто поділіть на 2 рівні частини й випечіть 2 макові коржі до готовності.
- Для бісквіта з’єднайте жовтки, яйця та цукор, після чого збийте до дуже пишної стійкої маси.
- Просійте борошно з розпушувачем, додайте до яєчної основи й обережно перемішайте до однорідності. Випікайте бісквіт до готовності, а після охолодження підготуйте його для складання пляцка.
- Для рожевої маси воду з цукром поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
- Коли суміш закипить, всипте вишневе желе, перемішайте до повного розчинення й залиште охолонути до кімнатної температури, але не дайте масі застигнути.
- Окремо збийте сметану, після чого додайте до неї охолоджене рідке желе й добре перемішайте.
- Зберіть пляцок шарами: маковий корж, частина рожевої маси, бісквіт, знову рожева маса й другий маковий корж.
- Поставте десерт у холодильник на ніч, щоб він добре стабілізувався, а зранку наріжте порційними шматочками й подавайте.
Як спекти шоколадний торт Карахільйо?
У цьому торті поєднується те, що важко уявити поруч. Ніжні коржі та насичений аромат шоколаду з присмаком лікери, пише All recipes.
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів цукру;
– 220 грамів пшеничного борошна;
– 65 грамів несолодкого какао;
– 6 грамів розпушувача;
– 7 грамів харчової соди;
– 5 грамів солі;
– 240 мілілітрів молока;
– 2 великі яйця;
– 120 мілілітрів олії;
– 30 мілілітрів лікеру;
– 10 мілілітрів ванільного екстракту;
– 1,5 чайної ложки апельсинової цедри;
– 240 мілілітрів окропу.
Для шоколадно-кавового крему:
– 660 грамів цукрової пудри;
– 65 грамів несолодкого какао;
– 2,5 грама солі;
– 170 грамів вершкового масла кімнатної температури;
– 150 мілілітрів згущеного молока без цукру;
– 1 столова ложка розчинної кави еспресо;
– 10 мілілітрів ванільного екстракту.
Приготування:
- Духовку розігрійте до 180 градусів.
- Підготуйте 2 круглі форми діаметром 23 сантиметри: змастіть їх маслом, а дно застеліть пергаментом. У великій мисці змішайте цукор, борошно, какао, розпушувач, соду та сіль.
- Додайте молоко, яйця, олію, лікер, ванільний екстракт і апельсинову цедру. Збивайте міксером на низькій швидкості приблизно 2 хвилини, щоб маса стала однорідною.
- Потім влийте окріп і ще раз перемішайте. Тісто буде досить рідким – так і має бути.
- Розподіліть його між підготовленими формами й випікайте 30 – 35 хвилин, поки шпажка, вставлена в центр коржа, не виходитиме сухою.
- Готові коржі повністю охолодіть у формах на решітці приблизно 1 годину, після чого дістаньте.
- Якщо верхівки вийшли нерівними, акуратно підрівняйте їх ножем для хліба. Для крему просійте цукрову пудру та какао у велику миску, додайте сіль і перемішайте.
- В іншій мисці збийте м’яке вершкове масло до гладкої та пишної консистенції.
- Окремо змішайте згущене молоко без цукру, розчинну каву еспресо та ванільний екстракт, щоб кава повністю розчинилася.
- Поступово додавайте до масла суху суміш із пудри та какао, чергуючи її з кавово-молочною сумішшю. Коли всі інгредієнти поєднаються, збийте крем на високій швидкості до легкої та пухкої текстури.
- Для складання викладіть перший охолоджений корж на тарілку або підставку для торта, змастіть його приблизно 1 склянкою крему й накрийте другим коржем.
- Зверху також нанесіть шар крему, а потім покрийте ним боки торта.
- Вирівняйте поверхню лопаткою.
- Прикрасьте торт зацукрованою апельсиновою цедрою та зернами еспресо в шоколаді.
- Перед подачею бажано дати торту трохи настоятися, щоб коржі й крем добре поєдналися.
