Чизкейк і запіканка можуть легко перетворитися на одну страву. Цей десерт поєднує вершкову ніжність чизкейка та запечену текстуру традиційної запіканки.

24 Канал з посиланням на ElegantWoman пропонує приготувати чизкейк-запіканку з ягодами. На цей рецепт знадобиться всього 35 хвилин.

Читайте також Ідеально пухкі та ніжні: з цим рецептом оладки вийдуть навіть у дитини

Як приготувати чизкейк-запіканку з ягодами?

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру 5%;

– 60 грамів сметани;

– 2 яйця;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– замінник цукру або цукор;

– ягоди.

Приготування:

Інгредієнти, які подані у рецепті, окрім ягід, висипте в одну посудину. Рівень цукру підбирайте на свій смак.

Збийте масу блендером до однорідної консистенції. Додайте ягоди – малина, полуниця, чорниці чи інші, за бажанням. Якщо хочете класичний білий чизкейк, цей етап пропустіть.

Перелийте підготовлену сирну масу у форму для запікання. Поставте в духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів.

Запіканка-чизкейк має повністю остигнути перед подачею.

Смачного!

Які десерти приготувати з кисломолочного сиру?