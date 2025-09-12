Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Просто змішати й в духовку: швидкий чизкейк-запіканка з ягодами, який відкриє десерт по-новому
12 вересня, 17:25
2

Просто змішати й в духовку: швидкий чизкейк-запіканка з ягодами, який відкриє десерт по-новому

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Чизкейк-запіканка з ягодами готується за 30 хвилин і поєднує в собі елементи цих двох десертів.
  • Для приготування потрібні прості інгредієнти, які змішуються і запікаються в духовці.

Чизкейк і запіканка можуть легко перетворитися на одну страву. Цей десерт поєднує вершкову ніжність чизкейка та запечену текстуру традиційної запіканки.

24 Канал з посиланням на ElegantWoman пропонує приготувати чизкейк-запіканку з ягодами. На цей рецепт знадобиться всього 35 хвилин.

Як приготувати чизкейк-запіканку з ягодами?

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти: 
– 300 грамів кисломолочного сиру 5%; 
– 60 грамів сметани; 
– 2 яйця; 
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю; 
– замінник цукру або цукор;
– ягоди.

Приготування:

  1. Інгредієнти, які подані у рецепті, окрім ягід, висипте в одну посудину. Рівень цукру підбирайте на свій смак. 
     
  2. Збийте масу блендером до однорідної консистенції. Додайте ягоди – малина, полуниця, чорниці чи інші, за бажанням. Якщо хочете класичний білий чизкейк, цей етап пропустіть.
     
  3. Перелийте підготовлену сирну масу у форму для запікання. Поставте в духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. 
     
  4. Запіканка-чизкейк має повністю остигнути перед подачею.

Смачного!

Які десерти приготувати з кисломолочного сиру?

  • Сирну запіканку без борошна, манної крупи та глютену можна приготувати за лічені хвилини з інгредієнтів, які зазвичай є на більшості кухонь. Це ідеальний вибір для сніданку, перекусу або навіть легкої вечері.
  • Також з сиру можна зробити чудовий десерт з фруктами – фантастичний варіант для посиденьок на свіжому повітрі.
  • Для тих, хто планує затишні чаювання, привабливим доповненням є сирні кекси. Їх можна легко приготувати, змішавши всі інгредієнти в мисці та розливши суміш у формочки для випікання.