Новости Вкусно Выпечка и десерты Просто смешать и в духовку: быстрый чизкейк-запеканка с ягодами, что откроет десерт по-новому
12 сентября, 17:25
Просто смешать и в духовку: быстрый чизкейк-запеканка с ягодами, что откроет десерт по-новому

Марта Касиянчук

Чизкейк и запеканка могут легко превратиться в одно блюдо. Этот десерт сочетает сливочную нежность чизкейка и запеченную текстуру традиционной запеканки.

24 Канал со ссылкой на ElegantWoman предлагает приготовить чизкейк-запеканку с ягодами. На этот рецепт понадобится всего 35 минут.

Как приготовить чизкейк-запеканку с ягодами?

  • Время: 35 минут
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты: 
– 300 граммов творога 5%; 
– 60 граммов сметаны; 
– 2 яйца; 
– 30 граммов кукурузного крахмала; 
– заменитель сахара или сахар;
– ягоды.

Приготовление:

  1. Ингредиенты, которые представлены в рецепте, кроме ягод, высыпьте в одну посудину. Уровень сахара подбирайте по своему вкусу. 
     
  2. Взбейте массу блендером до однородной консистенции. Добавьте ягоды – малина, клубника, черника или другие, по желанию. Если хотите классический белый чизкейк, этот этап пропустите.
     
  3. Перелейте подготовленную творожную массу в форму для запекания. Поставьте в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. 
     
  4. Запеканка-чизкейк должна полностью остыть перед подачей.

Приятного аппетита!

Какие десерты приготовить из творога?

  • Творожную запеканку без муки, манной крупы и глютена можно приготовить за считанные минуты из ингредиентов, которые обычно есть на большинстве кухонь. Это идеальный выбор для завтрака, перекуса или даже легкого ужина.
  • Также из творога можно сделать замечательный десерт с фруктами – фантастический вариант для посиделок на свежем воздухе.
  • Для тех, кто планирует уютные чаепития, привлекательным дополнением является творожные кексы. Их можно легко приготовить, смешав все ингредиенты в миске и разлив смесь в формочки для выпекания.