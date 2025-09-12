12 сентября, 17:25
Просто смешать и в духовку: быстрый чизкейк-запеканка с ягодами, что откроет десерт по-новому
Чизкейк и запеканка могут легко превратиться в одно блюдо. Этот десерт сочетает сливочную нежность чизкейка и запеченную текстуру традиционной запеканки.
24 Канал со ссылкой на ElegantWoman предлагает приготовить чизкейк-запеканку с ягодами. На этот рецепт понадобится всего 35 минут.
Как приготовить чизкейк-запеканку с ягодами?
- Время: 35 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 300 граммов творога 5%;
– 60 граммов сметаны;
– 2 яйца;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– заменитель сахара или сахар;
– ягоды.
Приготовление:
- Ингредиенты, которые представлены в рецепте, кроме ягод, высыпьте в одну посудину. Уровень сахара подбирайте по своему вкусу.
- Взбейте массу блендером до однородной консистенции. Добавьте ягоды – малина, клубника, черника или другие, по желанию. Если хотите классический белый чизкейк, этот этап пропустите.
- Перелейте подготовленную творожную массу в форму для запекания. Поставьте в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
- Запеканка-чизкейк должна полностью остыть перед подачей.
Приятного аппетита!
Какие десерты приготовить из творога?
- Творожную запеканку без муки, манной крупы и глютена можно приготовить за считанные минуты из ингредиентов, которые обычно есть на большинстве кухонь. Это идеальный выбор для завтрака, перекуса или даже легкого ужина.
- Также из творога можно сделать замечательный десерт с фруктами – фантастический вариант для посиделок на свежем воздухе.
- Для тех, кто планирует уютные чаепития, привлекательным дополнением является творожные кексы. Их можно легко приготовить, смешав все ингредиенты в миске и разлив смесь в формочки для выпекания.