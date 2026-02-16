Ваші млинці більше ніколи не прилипатимуть: прості секрети, які варто використати

Вже незабаром Масниця, а це означає, що настане час готувати цілу гору улюблених млинців. А щоб все пройшли ідеально, потрібно знати лише кілька секретів.

Коли вже на фінальному етапі млинці починають прилипати до сковорідки – це може викликати зайвий стрес. Як можна легко його уникнути за допомогою лише кількох секретів – розповідає портал Kuchnia.

Як уникнути прилипання млинців?

Підготовка сковорідки

Головний секрет — у якісному розігріві. Якщо викласти тісто на недостатньо гарячу поверхню, то воно миттєво прилипне. Також важливо використовувати правильний посуд, найкраще підходять чавунні сковорідки або спеціальні млинниці з антипригарним покриттям.

Перед першим млинцем змастіть поверхню олією, навіть якщо сковорідка сучасна — це допоможе створити захисний шар.

Готуємо млинці без зайвих турбот / Фото Pixabay

Додавання жиру в тісто

Буквально 1 – 2 столові ложки олії значно полегшать процес смаження Жир у складі дозволяє млинцям легко відходити від поверхні, і вам не доведеться змащувати сковорідку щоразу.

Також важливо дати тісту відпочити близько 20 хвилин перед початком смаження: за цей час клейковина в борошні розслабиться, і млинці стануть еластичнішими та міцнішими.

Правильний баланс інгредієнтів

Занадто велика кількість цукру в рецепті може призвести до пригорання та прилипання, оскільки цукор карамелізується, розповідає Smakosze.

Якщо ви любите солодкі млинці, краще додати цукор у начинку або полити готовий десерт медом чи сиропом перед подачею.

