Ця паніровка для риби не горить і не димить: чим замінити звичне борошно

Золота скоринка, яка зберігає увесь сік – це те, що приваблює кожну господиню. Забудьте про борошно, коли смажите рибу, адже для цього є краще рішення. ,

Традиційний спосіб панірування риби у пшеничному борошні зі спеціями часто підводить господинь. Через високу температуру олії воно швидко починає диміти, що псує і золотисту скоринку, і аромат страви, розповідає портал Pysznosci.

Як запанірувати рибу для смаження?

Щоб уникнути цих неприємностей та отримати ідеальний результат, варто звернути увагу на кукурудзяне борошно. Воно доступне в будь-якому магазині, але за своїми кулінарними властивостями значно перевершує звичний пшеничний аналог, особливо в питаннях смаження.

Процес приготування залишається простим: змішайте кукурудзяне борошно з сіллю та улюбленими приправами, ретельно обваляйте шматочки риби та смажте на розігрітій олії.

Завдяки відсутності глютену та особливій структурі, таке панірування майже не горить і вбирає мінімум жиру. У результаті ви отримаєте надзвичайно хрустку скоринку насиченого золотавого кольору, яка надійно утримує соковитість риби всередині.

Цей секрет також чудово працює для приготування домашніх нагетсів чи овочів у клярі.

Що ще варто додати до панірування?

Додавання тертого пармезану до кукурудзяного борошна створить неймовірну сирну скоринку, яка під час смаження стає надзвичайно хрусткою та ароматною. Сир під впливом температури карамелізується разом із борошном, утворюючи золотисту скоринку, що надійно запечатує всі соки всередині риби або курячих нагетсів, підказує Beszamel.

Зважаючи на ваші кулінарні уподобання, поєднання паприки та пармезану додасть страві не лише глибокого копченого аромату, а й яскравого насиченого кольору. Таке панірування перетворює звичайну смажену рибу на страву ресторанного рівня, де кожен шматочок має ідеальний баланс солоності, пікантності та хрускоту.

Що ще варто приготувати?