Цукерки з 4 інгредієнтів кращі за "Рафаелло": ідеальний вибір, коли захотілося солоденького

Ці цукерки подарують вам багато задоволення. Вони не потребують зусиль та виходять дуже смачними.

Потрібно буквально 10 – 15 хвилин, щоб ви з нетерпінням чекали, щоб поласувати смачними домашніми цукерками. Ними можна насолоджуватися як вдома, так і брати на роботу та пригощати колег, розповідає інстаграм top havchik.

Як приготувати смачні цукерки з кокосовою стружкою?

Час : 10 – 15 хвилин + застигання

: 10 – 15 хвилин + застигання Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 стиглий банан;

– 60 грамів кокосової стружки;

– 10 грамів какао-порошку;

– кокосова стружка для обвалювання.

Робимо цукерки, в які всі закохуються: рецепт

Приготування:

Підготуйте бананову основу, знявши шкірку та ретельно розім'явши м'якоть виделкою до стану гладкого пюре. З’єднайте отриману масу з кокосовою стружкою, вимішуючи до тих пір, поки суміш не стане щільною та придатною для ліплення. Після цього всипте какао та ще раз добре перемішайте, щоб шоколадний колір розподілився рівномірно. З готового "тіста" викатайте невеликі акуратні кульки. Для фінального оформлення кожну цукерку щедро обсипте кокосовою стружкою. Помістіть готовий десерт у холодильник приблизно на 30 хвилин.

Як ще можна покращити цукерки?

Щоб перетворити ці прості бананові кульки на справжні вишукані трюфелі, спробуйте додати всередину цілий обсмажений фундук або мигдаль. Це створить приємний контраст між м'якою шоколадною масою та хрустким центром, радить портал Kuchnia.

Також можна додати до бананового пюре дрібку меленої кориці або кілька крапель екстракту ванілі — це зробить смак глибшим і професійнішим. Замість кокосової стружки для панірування ще можна використати подрібнені смажені горіхи або кунжут. Тоді цукерки виглядатимуть як дорогий десерт із кондитерської.

