Святкуємо День "Нутелли" і робимо пасту вдома: ця насолода захопила увесь світ

"Нутелла" – це шоколадно-горіхова паста, яку усі памʼятають з дитинства. Спробуйте зробити її самі – і вона завжди буде у вашому холодильнику.

Домашня "Нутелла" стане гарним запасом чудового настрою, до якого можна повертатися у будь-який момент. З хрустким білим хлібом вона смакує просто неймовірно. Святкуємо день цієї чудової солодкої пасти та готуємо запас за рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати "Нутеллу" вдома?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 70 грамів волоських горіхів;

– 40 мілілітрів молока;

– 100 грамів молочного шоколаду;

– 40 грамів цукру;

– 40 грамів вершкового масла.

Цю пасту обожнюють усі / Фото Freepik

Приготування:

Підготуйте волоські горіхи: очистьте їх, злегка підрум'яньте на сухій сковорідці для посилення аромату та подрібніть у блендері до стану дрібної крихти. Додайте до горіхової маси цукор і шматочки шоколаду, після чого ще раз усе ретельно перебийте. Отриману суміш перекладіть у сотейник і прогрійте на паровій бані, додавши молоко та вершкове масло. Постійно помішуйте масу, поки вона не стане однорідною, і як тільки паста почне закипати – відразу знімайте з вогню. Готову "Нутеллу" залиште охолонути, перелийте в банку та тримайте в холодильнику.

Як зробити "Нутеллу" ще більш гладкою?

У холодильнику з часом паста може "камʼяніти". Щоб намастити її на хліб, доводиться попередньо розігрівати, розповідає Kuchnia.

Щоб цього не траплялося, частину вершкового масла треба замінити на рафіновану або кукурудзяну олію. Олія не твердне при низьких температурах, тому паста буде легко набиратися ложкою навіть у холодному вигляді.

Також для шовковистої текстури можна додати ложку рідкого меду або інвертного сиропу. Це запобігає кристалізації цукру і надає пасті глянцевого блиску.

