Бограч можна часто зустріти у закладах галицької кухні, через що всі помилково приписують його цьому регіону, Однак це поширена помилка, яка сталася через внутрішній туризм.

Коли заходить мова про бограч, тут побутує одразу кілька міфів. Найголовніші – про назву та походження, розповів 24 Каналу дослідник української кухні та письменник Всеволод Поліщук.

Правильно казати бограч-гуляш, адже угорською "бограч" – це просто казанок. На Галичині не було такої кількості перцю, страва зі свинини була спробою закарпатців опиратися туркам, і на відкритому вогні так довго страви тут не готували. Тому галицьким бограч бути просто не може. Це надбання внутрішнього туризму,

– розповів Всеволод Поліщук.

Тож коли випаде нагода – насолодіться смаком автентичного бограч-гуляшу в казанку, скориставшись рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати бограч-гуляш у казані?

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 20

Інгредієнти:

– 150 грамів копченого сала;

– 0,5 кілограма яловичини;

– 0,5 кілограма телятини;

– 0,5 кілограма свинини;

– 250 грамів свинячих ребер;

– 200 грамів копченої домашньої ковбаси або шовдаря;

– 300 грамів цибулі;

– 4 – 5 столових ложок паприки;

– 300 грамів перцю;

– 300 грамів свіжих помідорів;

– 400 грамів моркви

– 1 кілограм картоплі;

– 1 столова ложка солі та перцю;

– 1 чайна ложка кмину;

– кріп та петрушка;

– 1 чайна ложка перцю чилі;

– 7 – 8 літрів води;

– 3 лаврових листки;

– 6 зубчиків часнику.

Приготування:

Наріжте м’ясо на кубики розміром близько 4 – 5 сантиметрів. У казані на повільному вогні розтопіть дрібно нарізане сало до появи золотистих шкварок. Додайте подрібнену цибулю та обсмажте її до рум’яного кольору. У злегка охололий жир із цибулею всипте мелену паприку й швидко перемішайте. Викладіть у казан нарізане м’ясо, добре перемішайте й влийте трохи гарячої води. Додайте копчені реберця, нарізану на частини голяшку та долийте води стільки, щоб м’ясо було майже повністю покрите. Тушкуйте страву на слабкому вогні під кришкою близько двох годин, час від часу помішуючи й за потреби підливаючи гарячу воду. Коли м’якоть почне легко відділятися від кістки, додайте нарізані кубиками помідори, болгарський перець, моркву та подрібнений часник. Варіть ще приблизно 30 хвилин. Поки гуляш готується, почистіть картоплю й наріжте її кубиками. Додайте до казана картоплю та нарізану кільцями домашню ковбасу або шовдарь. Перед завершенням приготування посоліть, приправте спеціями та всипте дрібно нарізану зелень кропу й петрушки. За бажанням покладіть кілька цілих перців, після готовності їх можна вийняти. Подавайте бограч гарячим зі свіжим хлібом, часником і келихом червоного вина.

Смачного!

Страва, яка вражає