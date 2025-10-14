Коли заходить мова про бограч, тут побутує одразу кілька міфів. Найголовніші – про назву та походження, розповів 24 Каналу дослідник української кухні та письменник Всеволод Поліщук.
До теми Навіть близько не вареники чи борщ: чим частували козаків у трактирах
Правильно казати бограч-гуляш, адже угорською "бограч" – це просто казанок. На Галичині не було такої кількості перцю, страва зі свинини була спробою закарпатців опиратися туркам, і на відкритому вогні так довго страви тут не готували. Тому галицьким бограч бути просто не може. Це надбання внутрішнього туризму,
– розповів Всеволод Поліщук.
Тож коли випаде нагода – насолодіться смаком автентичного бограч-гуляшу в казанку, скориставшись рецептом порталу Cookpad.
Як приготувати бограч-гуляш у казані?
- Час: 4 години
- Порцій: 20
Інгредієнти:
– 150 грамів копченого сала;
– 0,5 кілограма яловичини;
– 0,5 кілограма телятини;
– 0,5 кілограма свинини;
– 250 грамів свинячих ребер;
– 200 грамів копченої домашньої ковбаси або шовдаря;
– 300 грамів цибулі;
– 4 – 5 столових ложок паприки;
– 300 грамів перцю;
– 300 грамів свіжих помідорів;
– 400 грамів моркви
– 1 кілограм картоплі;
– 1 столова ложка солі та перцю;
– 1 чайна ложка кмину;
– кріп та петрушка;
– 1 чайна ложка перцю чилі;
– 7 – 8 літрів води;
– 3 лаврових листки;
– 6 зубчиків часнику.
Приготування:
- Наріжте м’ясо на кубики розміром близько 4 – 5 сантиметрів.
- У казані на повільному вогні розтопіть дрібно нарізане сало до появи золотистих шкварок. Додайте подрібнену цибулю та обсмажте її до рум’яного кольору.
- У злегка охололий жир із цибулею всипте мелену паприку й швидко перемішайте.
- Викладіть у казан нарізане м’ясо, добре перемішайте й влийте трохи гарячої води.
- Додайте копчені реберця, нарізану на частини голяшку та долийте води стільки, щоб м’ясо було майже повністю покрите.
- Тушкуйте страву на слабкому вогні під кришкою близько двох годин, час від часу помішуючи й за потреби підливаючи гарячу воду.
- Коли м’якоть почне легко відділятися від кістки, додайте нарізані кубиками помідори, болгарський перець, моркву та подрібнений часник. Варіть ще приблизно 30 хвилин.
- Поки гуляш готується, почистіть картоплю й наріжте її кубиками. Додайте до казана картоплю та нарізану кільцями домашню ковбасу або шовдарь.
- Перед завершенням приготування посоліть, приправте спеціями та всипте дрібно нарізану зелень кропу й петрушки.
- За бажанням покладіть кілька цілих перців, після готовності їх можна вийняти.
- Подавайте бограч гарячим зі свіжим хлібом, часником і келихом червоного вина.
Смачного!
Страва, яка вражає
Якщо звичні перші страви вам уже набридають, спробуйте приготувати оригінальний картопляний крем-суп з беконом.
Це легка страва на кожен день, яка приємно здивує навіть гурманів.