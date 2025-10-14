Когда заходит речь о бограче, здесь бытует сразу несколько мифов. Главные – о названии и происхождении, рассказал 24 Каналу исследователь украинской кухни и писатель Всеволод Полищук.
Правильно говорить бограч-гуляш, ведь на венгерском "бограч" – это просто котелок. На Галичине не было такого количества перца, блюдо из свинины было попыткой закарпатцев сопротивляться туркам, и на открытом огне так долго блюда здесь не готовили. Поэтому галицким бограч быть просто не может. Это достояние внутреннего туризма,
– рассказал Всеволод Полищук.
Поэтому когда представится возможность – насладитесь вкусом аутентичного бограч-гуляша в котелке, воспользовавшись рецептом портала Cookpad.
Как приготовить бограч-гуляш в казане?
- Время: 4 часа
- Порций: 20
Ингредиенты:
– 150 граммов копченого сала;
– 0,5 килограмма говядины;
– 0,5 килограмма телятины;
– 0,5 килограмма свинины;
– 250 граммов свиных ребер;
– 200 граммов копченой домашней колбасы или шовдаря;
– 300 граммов лука;
– 4 – 5 столовых ложек паприки;
– 300 граммов перца;
– 300 граммов свежих помидоров;
– 400 граммов моркови
– 1 килограмм картофеля;
– 1 столовая ложка соли и перца;
– 1 чайная ложка тмина;
– укроп и петрушка;
– 1 чайная ложка перца чили;
– 7 – 8 литров воды;
– 3 лавровых листа;
– 6 зубчиков чеснока.
Приготовление:
- Нарежьте мясо на кубики размером около 4 – 5 сантиметров.
- В казане на медленном огне растопите мелко нарезанное сало до появления золотистых шкварок. Добавьте измельченный лук и обжарьте его до румяного цвета.
- В слегка остывший жир с луком всыпьте молотую паприку и быстро перемешайте.
- Выложите в казан нарезанное мясо, хорошо перемешайте и влейте немного горячей воды.
- Добавьте копченые ребрышки, нарезанную на части голяшку и долейте воды столько, чтобы мясо было почти полностью покрыто.
- Тушите блюдо на слабом огне под крышкой около двух часов, время от времени помешивая и при необходимости подливая горячую воду.
- Когда мякоть начнет легко отделяться от кости, добавьте нарезанные кубиками помидоры, болгарский перец, морковь и измельченный чеснок. Варите еще примерно 30 минут.
- Пока гуляш готовится, почистите картофель и нарежьте его кубиками. Добавьте в котел картофель и нарезанную кольцами домашнюю колбасу или шовдарь.
- Перед завершением приготовления посолите, приправьте специями и всыпьте мелко нарезанную зелень укропа и петрушки.
- По желанию положите несколько целых перцев, после готовности их можно вынуть.
- Подавайте бограч горячим со свежим хлебом, чесноком и бокалом красного вина.
Приятного аппетита!
