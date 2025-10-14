Когда заходит речь о бограче, здесь бытует сразу несколько мифов. Главные – о названии и происхождении, рассказал 24 Каналу исследователь украинской кухни и писатель Всеволод Полищук.

Правильно говорить бограч-гуляш, ведь на венгерском "бограч" – это просто котелок. На Галичине не было такого количества перца, блюдо из свинины было попыткой закарпатцев сопротивляться туркам, и на открытом огне так долго блюда здесь не готовили. Поэтому галицким бограч быть просто не может. Это достояние внутреннего туризма,

– рассказал Всеволод Полищук.

Поэтому когда представится возможность – насладитесь вкусом аутентичного бограч-гуляша в котелке, воспользовавшись рецептом портала Cookpad.

Как приготовить бограч-гуляш в казане?

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 20

Ингредиенты:

– 150 граммов копченого сала;

– 0,5 килограмма говядины;

– 0,5 килограмма телятины;

– 0,5 килограмма свинины;

– 250 граммов свиных ребер;

– 200 граммов копченой домашней колбасы или шовдаря;

– 300 граммов лука;

– 4 – 5 столовых ложек паприки;

– 300 граммов перца;

– 300 граммов свежих помидоров;

– 400 граммов моркови

– 1 килограмм картофеля;

– 1 столовая ложка соли и перца;

– 1 чайная ложка тмина;

– укроп и петрушка;

– 1 чайная ложка перца чили;

– 7 – 8 литров воды;

– 3 лавровых листа;

– 6 зубчиков чеснока.

Приготовление:

Нарежьте мясо на кубики размером около 4 – 5 сантиметров. В казане на медленном огне растопите мелко нарезанное сало до появления золотистых шкварок. Добавьте измельченный лук и обжарьте его до румяного цвета. В слегка остывший жир с луком всыпьте молотую паприку и быстро перемешайте. Выложите в казан нарезанное мясо, хорошо перемешайте и влейте немного горячей воды. Добавьте копченые ребрышки, нарезанную на части голяшку и долейте воды столько, чтобы мясо было почти полностью покрыто. Тушите блюдо на слабом огне под крышкой около двух часов, время от времени помешивая и при необходимости подливая горячую воду. Когда мякоть начнет легко отделяться от кости, добавьте нарезанные кубиками помидоры, болгарский перец, морковь и измельченный чеснок. Варите еще примерно 30 минут. Пока гуляш готовится, почистите картофель и нарежьте его кубиками. Добавьте в котел картофель и нарезанную кольцами домашнюю колбасу или шовдарь. Перед завершением приготовления посолите, приправьте специями и всыпьте мелко нарезанную зелень укропа и петрушки. По желанию положите несколько целых перцев, после готовности их можно вынуть. Подавайте бограч горячим со свежим хлебом, чесноком и бокалом красного вина.

Приятного аппетита!

