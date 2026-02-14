Укр Рус
14 лютого, 12:30
3

Ідеальна вечеря на Валентина: брускети, стейк, шоколадний мартіні

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепти на День Валентина включають брускети, стейк з курки з грибним соусом, та шоколадний мартіні.
  • Ці страви легко приготувати вдома та створити романтичну атмосферу.

Валентина – це те свято, яке потребує уваги один до одного. Якщо ви вирішили святкувати вдома, то варто попіклуватися, щоб вечір був не лише затишним, а й смачним.

Щоб ніхто не залишався ображеним, найкраще романтичну вечерю готувати удвох. З рецептами від порталу Shuba це буде весело, невимушено та без зайвих зусиль, тому при свічках ви будете вечеряти усміхненими. 

Як зробити брускети? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 4 – 6 скибок багета; 
– 2 – 3 помідори; 
– 2 зубчики часнику; 
– оливкова олія; 
– сіль і перець до смаку; 
– кілька листків свіжого базиліку; 
– бальзамічний оцет до смаку.

Легко і смачно / Фото Freepik 

Приготування

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Помідори наріжте тонкими слайсами, а часник дрібно подрібніть.
  2. Скибочки багета змастіть оливковою олією, додайте сіль та перець, після чого викладіть на них підготовлені томати й часник.
  3. Запікайте брускети на деку протягом 5 – 7 хвилин до появи золотистої скоринки на хлібі.
  4. Перед подачею прикрасьте закуску свіжим базиліком і, за бажанням, додайте кілька крапель бальзамічного оцту для пікантності.

Як приготувати стейк з курки з грибним соусом? 

  • Час: 15
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 2 шматочки курячого філе; 
– 1 столова ложка олії; 
– 1 зубчик часнику; 
– 100 грамів грибів (шампіньйони або інші до смаку); 
– сіль і перець до смаку; 
– сік половини лимона; 
– свіжа зелень (петрушка або кріп).

Приготування: 

  1. Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні. Куряче філе приправте сіллю та перцем з обох боків, після чого обсмажуйте по 5 – 7 хвилин до появи апетитної золотистої скоринки.
  2. На тій же пательні підсмажте нарізані гриби з часником протягом 3 – 5 хвилин, поки вони не стануть м’якими.
  3. Додайте до грибної маси сіль, перець та трохи лимонного соку для балансу смаку.
  4. Подавайте соковитий стейк разом із грибним гарніром гарячим, прикрасивши страву свіжою зеленню.

А додасть тепла атмосфері шоколадний мартіні, який легко приготувати за рецептом Drinkownia

Як зробити шоколадний мартіні? 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти: 
– 30 мілілітрів горілки; 
– 30 мілілітрів шоколадного лікеру; 
– 30 мілілітрів лікеру Крем де Какао; 
– 30 мілілітрів вершків 30%; 
– 15 грамів тертого шоколаду для декору.

Приготування

  1. Підготуйте келих для подачі: на одну тарілку насипте шоколадну крихту, а на іншу налийте 2 столові ложки води.
  2. Занурте краї келиха спочатку у воду, а потім у шоколад, щоб створити декоративний обідок.
  3. Для самого коктейлю поєднайте в шейкері горілку, шоколадний лікер, Крем де Какао та вершки.
  4. Додайте лід і енергійно збивайте суміш протягом 15 секунд.
  5. Обережно процідіть напій у підготовлений келих і відразу подавайте.

