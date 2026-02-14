Ідеальна вечеря на Валентина: брускети, стейк, шоколадний мартіні

Валентина – це те свято, яке потребує уваги один до одного. Якщо ви вирішили святкувати вдома, то варто попіклуватися, щоб вечір був не лише затишним, а й смачним.

Щоб ніхто не залишався ображеним, найкраще романтичну вечерю готувати удвох. З рецептами від порталу Shuba це буде весело, невимушено та без зайвих зусиль, тому при свічках ви будете вечеряти усміхненими.

Читайте також Печиво "Червоний оксамит" стало хітом соцмереж: готуємо смаколик за простим рецептом

Як зробити брускети?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 – 6 скибок багета;

– 2 – 3 помідори;

– 2 зубчики часнику;

– оливкова олія;

– сіль і перець до смаку;

– кілька листків свіжого базиліку;

– бальзамічний оцет до смаку.

Легко і смачно / Фото Freepik

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Помідори наріжте тонкими слайсами, а часник дрібно подрібніть. Скибочки багета змастіть оливковою олією, додайте сіль та перець, після чого викладіть на них підготовлені томати й часник. Запікайте брускети на деку протягом 5 – 7 хвилин до появи золотистої скоринки на хлібі. Перед подачею прикрасьте закуску свіжим базиліком і, за бажанням, додайте кілька крапель бальзамічного оцту для пікантності.

Як приготувати стейк з курки з грибним соусом?

Час : 15

: 15 Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 шматочки курячого філе;

– 1 столова ложка олії;

– 1 зубчик часнику;

– 100 грамів грибів (шампіньйони або інші до смаку);

– сіль і перець до смаку;

– сік половини лимона;

– свіжа зелень (петрушка або кріп).

Приготування:

Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні. Куряче філе приправте сіллю та перцем з обох боків, після чого обсмажуйте по 5 – 7 хвилин до появи апетитної золотистої скоринки. На тій же пательні підсмажте нарізані гриби з часником протягом 3 – 5 хвилин, поки вони не стануть м’якими. Додайте до грибної маси сіль, перець та трохи лимонного соку для балансу смаку. Подавайте соковитий стейк разом із грибним гарніром гарячим, прикрасивши страву свіжою зеленню.

А додасть тепла атмосфері шоколадний мартіні, який легко приготувати за рецептом Drinkownia.

Як зробити шоколадний мартіні?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 30 мілілітрів горілки;

– 30 мілілітрів шоколадного лікеру;

– 30 мілілітрів лікеру Крем де Какао;

– 30 мілілітрів вершків 30%;

– 15 грамів тертого шоколаду для декору.

Приготування:

Підготуйте келих для подачі: на одну тарілку насипте шоколадну крихту, а на іншу налийте 2 столові ложки води. Занурте краї келиха спочатку у воду, а потім у шоколад, щоб створити декоративний обідок. Для самого коктейлю поєднайте в шейкері горілку, шоколадний лікер, Крем де Какао та вершки. Додайте лід і енергійно збивайте суміш протягом 15 секунд. Обережно процідіть напій у підготовлений келих і відразу подавайте.

Які рецепти варто зберегти?