Канапки по-львівськи для великоднього столу: смачна закуска, яку готують роками

Є закуски, які не доводиться рекламувати за столом чи просити гостей їх скуштувати – їх розбирають майже одразу. Саме до таких належать легендарні канапки по-львівськи.

Тут зібрано просто найкращі канапки – по-львівськи та з ківі, вони такі смачні! Такі закуски не гублять навіть на щедрому великодньому столі.

Як приготувати канапки по-львівськи?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів домашнього сиру;

– 100 грамів вершкового масла кімнатної температури;

– 1 зубчик часнику;

– солодка паприка до смаку;

– сіль до смаку;

– зелень за бажанням;

– хліб або батон;

– ковбаса;

– шинка;

– 2 варені яйця;

– квашений огірок;

– свіжий огірок;

– помідор;

– зелена цибуля.

Приготування:

Для намазки до домашнього сиру додайте вершкове масло кімнатної температури, часник, сіль і солодку паприку. Якщо паприку не любите, можете замінити її дрібно нарізаною зеленню. Усе перебийте блендером до однорідної маси. Якщо блендера немає, сир спочатку протріть через сито, а потім змішайте з рештою складників. Хліб або батон наріжте скибками й змастіть сирною намазкою. Окремо наріжте ковбасу, шинку, квашений огірок, свіжий огірок і помідор. Варені яйця натріть на тертці, а зелену цибулю дрібно наріжте. Канапки зробіть двох видів: на частину викладіть ковбасу з квашеним огірком, а на інші – шинку, свіжий огірок і помідор. Зверху посипте натертим яйцем і зеленою цибулею.

Як приготувати канапки з ківі?

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 скибочок батона або багета;

– 1 ківі;

– 50 грамів твердого сиру або плавленого сирка;

– 50–100 грамів майонезу;

– 3 зубчики часнику;

– мелений перець до смаку.

Приготування:

Скибочки батона або багета обсмажте з обох боків до легкої рум’яності й дайте їм охолонути. Твердий сир натріть на тертці або візьміть плавлений сирок. Змішайте його з подрібненим часником, майонезом і меленим перцем. Усе добре перемішайте до однорідної маси. Ківі наріжте шматочками або невеликими кубиками. Охолоджений багет змастіть сирною намазкою, зверху викладіть ківі й подавайте до столу.

