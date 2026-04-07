Канапки по-львівськи для великоднього столу: смачна закуска, яку готують роками

7 квітня, 13:31
Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Стаття описує рецепт приготування канапок по-львівськи та з ківі, які підходять для великоднього столу.
  • Канапки по-львівськи містять домашній сир, вершкове масло, часник, паприку, сіль, зелень, хліб, ковбасу, шинку, варені яйця, квашений і свіжий огірок, помідор та зелену цибулю.

Є закуски, які не доводиться рекламувати за столом чи просити гостей їх скуштувати – їх розбирають майже одразу. Саме до таких належать легендарні канапки по-львівськи.

Тут зібрано просто найкращі канапки – по-львівськи та з ківі, вони такі смачні! Такі закуски не гублять навіть на щедрому великодньому столі. 

Цікаво "Польські" фаршировані яйця на Великдень: ця закуска зникне зі столу за секунди 

Як приготувати канапки по-львівськи? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 300 грамів домашнього сиру; 
– 100 грамів вершкового масла кімнатної температури; 
– 1 зубчик часнику; 
– солодка паприка до смаку; 
– сіль до смаку; 
– зелень за бажанням; 
– хліб або батон; 
– ковбаса; 
– шинка; 
– 2 варені яйця; 
– квашений огірок; 
– свіжий огірок; 
– помідор; 
– зелена цибуля. 

Приготування: 

  1. Для намазки до домашнього сиру додайте вершкове масло кімнатної температури, часник, сіль і солодку паприку.
  2. Якщо паприку не любите, можете замінити її дрібно нарізаною зеленню. Усе перебийте блендером до однорідної маси. Якщо блендера немає, сир спочатку протріть через сито, а потім змішайте з рештою складників.
  3. Хліб або батон наріжте скибками й змастіть сирною намазкою. Окремо наріжте ковбасу, шинку, квашений огірок, свіжий огірок і помідор.
  4. Варені яйця натріть на тертці, а зелену цибулю дрібно наріжте.
  5. Канапки зробіть двох видів: на частину викладіть ковбасу з квашеним огірком, а на інші – шинку, свіжий огірок і помідор.
  6. Зверху посипте натертим яйцем і зеленою цибулею. 

Як приготувати канапки з ківі?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 6 скибочок батона або багета; 
– 1 ківі; 
– 50 грамів твердого сиру або плавленого сирка; 
– 50–100 грамів майонезу; 
– 3 зубчики часнику; 
– мелений перець до смаку. 

Приготування: 

  1. Скибочки батона або багета обсмажте з обох боків до легкої рум’яності й дайте їм охолонути.
  2. Твердий сир натріть на тертці або візьміть плавлений сирок.
  3. Змішайте його з подрібненим часником, майонезом і меленим перцем.
  4. Усе добре перемішайте до однорідної маси.
  5. Ківі наріжте шматочками або невеликими кубиками.
  6. Охолоджений багет змастіть сирною намазкою, зверху викладіть ківі й подавайте до столу.

Які рецепти варто спробувати? 

  • Спробуйте паску, яку готують вже цілими поколіннями. 

  • А ще на вашому столі точно буде доречним знаменитий салат "Великодній вінок". 