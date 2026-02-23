Ароматна та апетитна картопляна бабка в горщиках: ситність та бюджетність в одному рецепті

Страви в горщиках завжди тішать особливим смаковим колоритом. А ще вони дуже рідко потребують витрат часу та грошей.

Картопляна бабка – це страва, яка ніколи не набридає та є дуже популярною серед досвідчених господинь. Це той випадок, коли прості інгредієнти створюють ідеальну смакову гармонію, розповідає портал Shuba.

Як приготувати картопляну бабку в горщиках?

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 10 картоплин;

– 2 яйця;

– 2 цибулі;

– 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки борошна;

– 100 грамів сала;

– 50 грамів твердого сиру;

– пів чайної ложки приправи до картоплі;

– гілочка кропу;

– сіль та перець до смаку.

Так легко та смачно / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

Очистьте цибулю та наріжте її акуратними півкільцями. Подрібніть зубчики часнику, а сало наріжте смужками середньої товщини. Злегка розігрійте пательню, викладіть сало та обсмажуйте його протягом хвилини. Додайте цибулю і готуйте все разом ще 5 – 7 хвилин. Наприкінці посоліть, поперчіть, всипте часник, потримайте на вогні ще 30 секунд і вимикайте плиту. Почистьте картоплю, натріть її, використовуючи середню тертку, та обов’язково відіжміть руками зайвий сік. Перекладіть картопляну масу в глибоку миску, вбийте туди яйця, всипте борошно та додайте спеції. Поєднайте суміш із підсмаженим салом та дрібно нарізаним кропом, після чого ретельно все перемішайте. Попередньо розігрійте духовку до 190 градусів. Візьміть горщики, змастіть їхні стінки олією та рівномірно розподіліть у них картопляну масу. Щільно накрийте ємності кришками або фольгою і відправте запікатися приблизно на годину. Хвилин через 40 – 45 перевірте стан картоплі: коли вона стане м’якою, притрусіть страву зверху тертим сиром і запікайте ще 5 – 7 хвилин без кришки до появи золотистої скоринки.

Що додати для смаку та аромату?

Чудовим рішенням стануть гриби. Найкраще використати свіжі печериці або попередньо вимочені сушені білі гриби, розповідає портал Beszamel.

Вони додадуть страві того самого «лісового» аромату, який ідеально пасує до запеченого сала. Найкраще обсмажувати їх разом, а вже потім змішувати з цибулею, інакше гриби будуть не смажитися, а тушкуватися у власному соку.

А якщо ви будете використовувати сушені гриби, то гарним рішенням буде додати дрібку порошку просто у борошно.

