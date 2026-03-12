Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Смакота по-київськи від 1915 року: ліниві котлети в духовці без зайвого клопоту
12 березня, 12:35
3

Смакота по-київськи від 1915 року: ліниві котлети в духовці без зайвого клопоту

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт лінивих котлет по-київськи використовує курячий фарш, що робить страву простішою для приготування вдома.
  • Для збереження ніжності котлет рекомендується додавати до фаршу газовану воду, спеції та молоко з панірувальними сухарями.

Котлета по-київськи давно стала класикою, але її традиційне приготування потребує часу й акуратності. Тому з часом з’явилися простіші варіанти, які дають схожий результат без зайвого клопоту.

У цьому рецепті збережено головну ідею страви – ніжне куряче м’ясо та соковиту начинку всередині. Але замість складного формування з цілим філе використовується фарш, тож страва виходить доступнішою для домашнього приготування й цілком підходить навіть для буденного обіду, повідомляє Shuba. 

Цікаво Оселедець замість ковбаси: як зробити смачні канапки в піст 

Як запекти котлети у духовці? 

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 600 грамів курячого філе; 
– 1 куряче яйце; 
– 1 столова ложка крохмалю; 
– 40 грамів вершкового масла; 
– 100 грамів твердого сиру; 
– 1 зубчик часнику; 
– 1 пучок кропу; 
– сіль до смаку; 
– чорний мелений перець до смаку; 
– 30 грамів вершкового масла для форми. 

Просто та смачно до обіду / Фото unsplash 

Приготування: 

  1. Куряче філе наріжте й пропустіть через м’ясорубку або перебийте в блендері.
  2. Додайте яйце та 1 столову ложку крохмалю, після чого добре перемішайте. До фаршу введіть часник, пропущений через прес або дрібно подрібнений, посоліть і поперчіть до смаку, а тоді ще раз ретельно вимішайте.
  3. Готовий фарш відбийте об стіл 8 – 10 разів і залиште ненадовго відпочити. Тим часом дрібно наріжте кріп і натріть твердий сир.
  4. Духовку розігрійте до 200 градусів у режимі "верх–низ".
  5. Форму для запікання з високими стінками змастіть вершковим маслом.
  6. Розділіть фарш на 7 – 8 частин. Руками, змоченими у воді, розплескайте кожну частину в коржик.
  7. У середину викладіть кріп, натертий сир і шматочок вершкового масла, після чого сформуйте котлети.
  8. Перекладіть їх у форму швом донизу й запікайте 18 – 20 хвилин, доки фарш не посвітлішає. Подавайте котлети гарячими.
  9. Після повторного розігрівання в мікрохвильовці або духовці вони також залишатимуться соковитими. 

Що можна ще додати до котлет?

Один із простих способів зробити котлети м’якшими – додати до фаршу трохи газованої води, пише Rmf. Саме вона допомагає зберегти ніжну текстуру і не дає м’ясу пересохнути під час смаження. У результаті котлети виходять соковитішими й делікатнішими на смак. 

Важливу роль відіграють і спеції. Найчастіше для фаршу використовують сіль та чорний перець – це базове поєднання, без якого важко уявити добрі котлети. Найкраще смак розкривається тоді, коли додають свіжозмелений перець і звичайну не йодовану сіль. 

Ще один компонент, який часто використовують для м’якості, – молоко. Воно робить м’ясну масу більш еластичною, тому фарш легше формувати, а самі котлети краще тримають форму на пательні. 

Особливо добре працює поєднання молока з панірувальними сухарями. Після змішування утворюється волога м’яка маса, яка допомагає втримати сік усередині. Саме завдяки цьому котлети залишаються ніжними і не стають сухими після приготування.

Які рецепти спробувати? 