Лінивішої шарлотки і не придумаєш: рецепт з манкою та без яєць

Зазвичай приготування шарлотки потребує чималих зусиль у роботі з бісквітом. Якщо часу на це немає – варто піти іншим шляхом.

Лінива яблучна шарлотка з манкою стане для вас дуже приємним відкриттям. Скільки її не готуй, а все одно не набридне. Пропонуємо переконатися у цьому на власний смак за рецептом порталу Shuba.

Цікаво Гора оладок 2 яблук та яйця: чудове рішення для смачного сніданку

Як приготувати ліниву шарлотку?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 5

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма яблук;

– 250 грамів пшеничного борошна;

– 250 манної крупи;

– 10 грамів розпушувача;

– 200 грамів цукру;

– 2 чайні ложки меленої кориці;

– 100 грамів вершкового масла.

Пиріг, який ніколи не набридає / Фото "Домашні рецепти"

Приготування:

Вимиті яблука натріть на тертці та ретельно перемішайте з корицею та порцією цукру. Окремо створіть суху базу, з’єднавши пшеничне борошно, манну крупу, розпушувач і залишок цукрового піску, а також розтопіть вершкове масло до рідкого стану. Формування шарлотки відбувається шляхом чергування шарів: спершу на дно форми висипте третину сухої суміші, полийте її частиною розтопленого масла та викладіть шар яблук, повторюючи цей процес тричі, доки всі продукти не закінчаться. Фінальний шар яблук варто злегка притрусити манкою для створення апетитної скоринки, після чого випікайте десерт у розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 30 хвилин. Готовність можна протестувати дерев’яною паличкою, проте враховуйте, що через соковитість тертих плодів середина може залишатися приємно вологою, що є особливістю цього рецепту.

Які яблука обрати для шарлотки?

Для такого пирога найкраще обирати тверді та соковиті сорти яблук із вираженою кислинкою, як-от Семеренко або Гренні Сміт. Саме кислі сорти при нагріванні виділяють достатньо соку, щоб "просочити" суху манну суміш, перетворюючи її на ніжне тісто, при цьому самі шматочки фруктів зберігають певну текстуру і не розпадаються в пюре, розповідає портал Przepisy.

Якщо ж яблука будуть занадто солодкими або пухкими, десерт може вийти приторним і надміру вологим, без того самого контрасту шарів. Варто звернути увагу на соковитість: якщо яблука після натирання здаються сухуватими, можна додати до них ложку лимонного соку або трохи більше вершкового масла між шарами.

Що ще смачного приготувати?