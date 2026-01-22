Ліниві вареники з сиром за хвилини: сніданок, який ви оціните

Ліниві вареники – це та страва, яку час від часу варто собі нагадувати. Швидко, смачно й дуже просто – ідеальний варіант для будь-якого випадку.

Немає нічого простішого, ніж насолодитися смаком улюблених лінивих вареників. Прості інгредієнти, мінімум зусиль – і вже на столі така знайома страва. розповідає портал Cookpad. Цікаво Домашня варена ковбаса без магазинних добавок: виходить з першого разу Як приготувати ліниві вареники? Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– 3 – 4 столові ложки борошна;

– вершкове масло для подачі. Страва, знайома з дитинства / Фото Cookpad Приготування: У мисці розімніть сир до гладкої консистенції. Додайте яйце, цукор і дрібку солі, добре вимішайте. Поступово підсипайте борошно, замішуючи м’яке, ніжне тісто, яке не липне до рук. Робочу поверхню злегка присипте борошном, сформуйте з тіста довгий джгут і наріжте його невеликими шматочками. За бажанням надайте вареникам форму кульок або ромбиків. Опустіть заготовки в киплячу підсолену воду. Після спливання проваріть ще 1 – 2 хвилини та обережно вийміть шумівкою. Який сир обрати? Сир – основний інгредієнт, тому йому треба приділити увагу. Ідеальні ліниві вареники вийдуть із сиру середньої жирності, розповідає Shuba. Також він повинен бути помірно сухим. Якщо сир буде дуже вологим – вареники розлізуться. Що смачного приготувати? Якщо правильно замаринувати оселедець — він смакуватиме як червона риба.

