Ліниві вареники з сиром за хвилини: сніданок, який ви оціните
- Ліниві вареники з сиром готуються швидко, смачно та просто.
- Це чудова ідея для смачного сніданку на кожен день.
Ліниві вареники – це та страва, яку час від часу варто собі нагадувати. Швидко, смачно й дуже просто – ідеальний варіант для будь-якого випадку.
Немає нічого простішого, ніж насолодитися смаком улюблених лінивих вареників. Прості інгредієнти, мінімум зусиль – і вже на столі така знайома страва. розповідає портал Cookpad.
Як приготувати ліниві вареники?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– дрібка солі;
– 3 – 4 столові ложки борошна;
– вершкове масло для подачі.
Страва, знайома з дитинства / Фото Cookpad
Приготування:
- У мисці розімніть сир до гладкої консистенції. Додайте яйце, цукор і дрібку солі, добре вимішайте.
- Поступово підсипайте борошно, замішуючи м’яке, ніжне тісто, яке не липне до рук.
- Робочу поверхню злегка присипте борошном, сформуйте з тіста довгий джгут і наріжте його невеликими шматочками.
- За бажанням надайте вареникам форму кульок або ромбиків.
- Опустіть заготовки в киплячу підсолену воду.
- Після спливання проваріть ще 1 – 2 хвилини та обережно вийміть шумівкою.
Який сир обрати?
Сир – основний інгредієнт, тому йому треба приділити увагу. Ідеальні ліниві вареники вийдуть із сиру середньої жирності, розповідає Shuba.
Також він повинен бути помірно сухим. Якщо сир буде дуже вологим – вареники розлізуться.
