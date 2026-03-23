Лінивий пиріг з капусти за лічені хвилини: не навантажуйте себе, щоб смачно нагодувати близьких

Якщо день був складним – не варто додавати собі турбот. Цей пиріг стане справжнім порятунком, коли не хочеться довго стояти біля плити.

Лінивий пиріг з капусти – це справжня знахідка для тих, хто має багато клопотів та просто валиться з ніг після важкого дня. Він не потребує складних інгредієнтів та потішить легким смаком, розповідає інстаграм yanni.cooking.

Читайте також 3 інгредієнти, які псують борщ: страву доведеться вилити

Як приготувати лінивий пиріг з капусти?

Час : 1 година

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів капусти;

– 1 морквина;

– 150 мілілітрів кефіру;

– 2 яйця;

– 70 мілілітрів олії;

– 280 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– сіль та перець до смаку;

– 100 грамів сиру;

– шматочок вершкового масла.

Готуємо пиріг, який сподобається усім: відео

Приготування:

Насамперед наріжте капусту тонкими смужками, присоліть її та ретельно помніть руками. Окремо натріть моркву на крупній тертці, щоб вона додала страві яскравого кольору та легкої солодкості. У глибокій мисці з'єднайте яйця з кефіром, влийте олію та перемішайте масу до повної однорідності. Поступово всипте просіяне борошно, додайте розпушувач, дрібку солі та мелений перець. Ретельно вимішайте суміш, щоб отримати м’яку текстуру без жодної грудочки. Після цього додайте до тіста підготовлену капусту та моркву, ще раз добре все розподіливши. Форму для випікання щедро змастіть вершковим маслом, перекладіть у неї овочеву масу та рівномірно розрівняйте поверхню ложкою. Зверху рясно посипте страву натертим твердим сиром. Відправте пиріг у розігріту до 180 градусів духовку та випікайте орієнтовно 35 – 40 хвилин, доки на поверхні не з’явиться апетитна рум’яна скоринка.

Як отримати ідеальну скоринку?

Щоб отримати ідеальну золотисту скоринку, посипайте пиріг сиром не на самому початку, а за 10 – 15 хвилин до готовності. Якщо викласти сир одразу, він може пересохнути або підгоріти, ставши жорстким, поки пропечеться середина з вологою капустою, радить Smaker.

Обирайте сири з високим вмістом жиру, як-от Гауда або Чеддер/ Вони плавляться рівномірно і створюють ту саму апетитну тягучу текстуру, яка при застиганні перетворюється на ніжний хрусткий шар.

Спробуйте змішати тертий сир із дрібкою паприки або меленої куркуми — це надасть скоринці глибокого бурштинового відтінку навіть без тривалого запікання.

Що смачного приготувати?