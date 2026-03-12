Без сардин і майонезу: "Мімоза" з двома новими інгредієнтами виходить значно смачнішою

"Мімозу" зазвичай готують за давно знайомою схемою, проте навіть звичний варто приготувати по-новому. Салат легко змінюється, якщо трохи відійти від класики.

Саме скумбрія додає салату більш виразного й насиченого смаку, повідомляють "Добрі новини". Іноді достатньо лише двох нових продуктів, щоб такий знайомий салат отримав особливі та нові відтінки.

Як приготувати мімозу зі скумбрією?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 варені картоплини;

– 1 скумбрія холодного копчення;

– 2 варені моркви;

– 4 варені яйця;

– 2 плавлені сирки;

– натуральний майонез або білковий соус;

– 3 варені білки для соусу;

– 1 варений жовток для соусу;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1/2 чайної ложки соєвого соусу;

– дрібка солі;

– трохи води для консистенції.

Новий смак знайомого салату / Фото "Добрі новини"

Приготування:

Першим шаром викладіть натерту варену картоплю. Зверху рівномірно розподіліть нарізану шматочками скумбрію холодного копчення. Далі викладіть шар натертої вареної моркви, потім – подрібнені варені яйця. Між овочевими шарами додайте тертий плавлений сир. Замість звичайного майонезу між шарами можна використати легший білковий соус. Для цього з’єднайте 3 варені білки, 1 жовток, лимонний сік, гірчицю, соєвий соус, дрібку солі й трохи води, після чого збийте все до однорідної консистенції. Готовим соусом змащуйте кожен шар. Верх салату прикрасьте натертим жовтком, що залишився. Такий салат виходить ніжним, легшим за класичний варіант, але смак зберігає знайомий.

Як вибрати скумбрію?

У магазині ризик натрапити на неякісну скумбрію зазвичай менший, адже там частіше дотримуються належних умов зберігання, пише WP Kuchnia. Втім, навіть у такому разі рибу варто уважно оглядати перед покупкою.

Якщо йдеться про копчену скумбрію, насамперед слід звернути увагу на шкірку – вона має бути рівною, без плям, подряпин і видимих ушкоджень. Є ще один простий спосіб перевірки. Якщо злегка натиснути на тушку пальцем, свіжа й не пересушена риба швидко поверне форму.

Не менш важливим є запах – від доброї копченої скумбрії має йти приємний, характерний аромат, без різких або підозрілих домішок. У продажу також трапляється свіжоморожена скумбрія – патрана, не патранта, у вигляді філе чи сейків. У такому випадку під час вибору теж варто дивитися на кілька ознак.

Хвіст і плавники мають бути цілими, без слідів зрізання. Колір доброї риби зазвичай рівномірний, без жовтих плям чи сторонніх вкраплень. Поверхня скумбрії не повинна бути пошкодженою або втиснутою. Аромат у свіжої риби легкий, морський, без різкого неприємного запаху.

Саме такі деталі допомагають не помилитися під час вибору і купити продукт, який буде не лише смачним, а й безпечним.

