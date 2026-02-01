Чому усім потрібно спробувати молдавські вареники: кефірне тісто та улюблена начинка

Вареники можна вважати шедевром не лише через смак, а й горизонт варіацій. Молдавське виконання приємно вас здивує та стане частим гостем на вашому столі.

Молдавські вареники мають чим приємно вразити навіть досвідчених господинь, чиї дбайливі руки приготували не одну сотню страв. Вони не розлазяться, а картопляно-цибулева начинка надає ідеального колориту, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати молдавські вареники?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів борошна;

– 1 чайна ложка солі;

– 400 мілілітрів кефіру;

начинка:

– 900 грамів картоплі;

– 3 цибулі;

– сіль та перець до смаку;

– молоко та вершкове масло.

Приготування:

Просіяне борошно змішати з сіллю, у центр влити кефір. Замішувати спочатку ложкою, потім руками до м’якого, еластичного тіста, яке трохи липне, але тримає форму. Накрити й залишити на 1 годину, один раз обім’явши. Очищену картоплю відварити з сіллю до м’якості. Цибулю нарізати й обсмажити на олії, наприкінці додати масло й злегка підрум’янити. З картоплі злити воду, влити трохи молока, додати масло й розтовкти до пюре. Вмішати цибулю разом із жиром — начинка має бути ніжною та соковитою. Тісто поділити на 3 частини, скачати джгути, нарізати шматочками й злегка присипати борошном. Кожен шматочок розкачати, викласти начинку та щільно защипнути краї. Варимо вареники та подаємо зі сметаною, також можна додати шкварки.

Скільки часу треба варити вареники?

Варіння – ключовий етап у приготуванні вареників. Якщо зробити помилку, то вони розваряться або будуть сирими, і тоді всі зусилля зійдуть нанівець, розповідає Przyslij przepis.

Щоб усе було ідеальним, варто дотримуватися простого правила:

свіжозліплені вареники варимо 2 – 4 хвилини після спливання на поверхню;

змороженим вареникам потрібно трішки більше часу, 4 – 6 хвилин.

Пам'ятайте про розмір каструлі: на 1 кілограм вареників потрібно 3 – 4 літри води. Інакше є ризик злипання, що для естетики страви не бажано.

