Домашнє запечене молоко розриває тренди: як зробити оригінальний смаколик

Через проблеми в енергетиці швидкі рецепти швидко увірвалися в усі тренди. Запечене молоко – один з найпопулярніших смаколиків.

Запечене молоко, або молозиво – це незаслужено забутий десерт, який неочікувано знову увірвався в тренди. Як насолодитися його смаком без зайвих зусиль – розповідає портал Cookpad.

Як зробити запечене молоко?

Час: 45 хвилин

Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1,5 літра молока;

– 1 стакан цукру;

– 5 – 6 яєць.

Забутий смаколик / Фото Kokl

Приготування:

Ретельно збийте яйця міксером до однорідності, після чого процідіть їх крізь дрібне сито. Додайте цукровий пісок, дрібку ванілі та трохи солі. Влийте яєчну суміш у молоко та інтенсивно перемішайте все разом, поки кристали цукру повністю не зникнуть. Візьміть форму для запікання та заповніть її приготованою масою лише наполовину, щоб залишити місце для підняття. Помістіть форму у розігріту до 180 та випікайте 30 – 40 хвилин.

Як отримати красиву скоринку?

Яскрава й хрустка скоринка може стати особливістю цього десерту. І отримати її можна дуже просто, розповідає Smakosze.

Потрібно лише посипати десерт тонким шаром цукрової пудри за 5 хвилин до завершення приготування. Так молозиво буде солодшим та отримає ідеальну скоринку.

