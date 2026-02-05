Укр Рус
5 лютого, 08:45
2

Домашнє запечене молоко розриває тренди: як зробити оригінальний смаколик

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Запечене молоко стало популярним трендом через енергетичні проблеми та швидкість приготування.
  • Для отримання ідеальної скоринки потрібно скористатися одним простим секретом. 

Через проблеми в енергетиці швидкі рецепти швидко увірвалися в усі тренди. Запечене молоко – один з найпопулярніших смаколиків.

Запечене молоко, або молозиво – це незаслужено забутий десерт, який неочікувано знову увірвався в тренди. Як насолодитися його смаком без зайвих зусиль – розповідає портал Cookpad

Як зробити запечене молоко? 

Час: 45 хвилин

Порцій: 8 

Інгредієнти: 
– 1,5 літра молока;
– 1 стакан цукру;
– 5 – 6 яєць. 

Забутий смаколик / Фото Kokl

Приготування

  1. Ретельно збийте яйця міксером до однорідності, після чого процідіть їх крізь дрібне сито.
  2. Додайте цукровий пісок, дрібку ванілі та трохи солі.
  3. Влийте яєчну суміш у молоко та інтенсивно перемішайте все разом, поки кристали цукру повністю не зникнуть.
  4. Візьміть форму для запікання та заповніть її приготованою масою лише наполовину, щоб залишити місце для підняття.
  5. Помістіть форму у розігріту до 180 та випікайте 30 – 40 хвилин. 

Як отримати красиву скоринку? 

Яскрава й хрустка скоринка може стати особливістю цього десерту. І отримати її можна дуже просто, розповідає Smakosze

Потрібно лише посипати десерт тонким шаром цукрової пудри за 5 хвилин до завершення приготування. Так молозиво буде солодшим та отримає ідеальну скоринку. 

