Домашнее запеченное молоко разрывает тренды: как сделать оригинальное лакомство
- Запеченное молоко стало популярным трендом из-за энергетических проблем и скорости приготовления.
- Для получения идеальной корочки нужно воспользоваться одним простым секретом.
Из-за проблем в энергетике быстрые рецепты быстро ворвались во все тренды. Запеченное молоко – одно из самых популярных лакомств.
Запеченное молоко, или молозиво – это незаслуженно забытый десерт, который неожиданно снова ворвался в тренды. Как насладиться его вкусом без лишних усилий – рассказывает портал Cookpad.
Как сделать запеченное молоко?
Время: 45 минут
Порций: 8
Ингредиенты:
– 1,5 литра молока;
– 1 стакан сахара;
– 5 – 6 яиц.
Приготовление:
- Тщательно взбейте яйца миксером до однородности, после чего процедите их через мелкое сито.
- Добавьте сахарный песок, щепотку ванили и немного соли.
- Влейте яичную смесь в молоко и интенсивно перемешайте все вместе, пока кристаллы сахара полностью не исчезнут.
- Возьмите форму для запекания и заполните ее приготовленной массой только наполовину, чтобы оставить место для поднятия.
- Поместите форму в разогретую до 180 и выпекайте 30 – 40 минут.
Как получить красивую корочку?
Яркая и хрустящая корочка может стать особенностью этого десерта. И получить ее можно очень просто, рассказывает Smakosze.
Нужно лишь посыпать десерт тонким слоем сахарной пудры за 5 минут до завершения приготовления. Так молозиво будет слаще и получит идеальную корочку.
