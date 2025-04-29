Ось як його треба готувати: м'ясний рулет у духовці за легендарним рецептом Лілії Цвіт

Приготування м'ясного рулету в духовці – це простий процес, який дає змогу отримати візуально привабливу страву, що зберігає свою форму та має чудовий смак незалежно від того, подається гарячою чи холодною. Він підходить як для повсякденного раціону, так і для святкових випадків.

24 Канал пропонує рецепт м'ясного рулету від фудблогерки Лілії Цвіт. Вам обов'язково сподобається! Читайте також Як в McDonald's: готуємо вдома камамбер фрі, який ідеально тягнеться М'ясний рулет у духовці Час: 1 година

1 година Порції: 6 Інгредієнти для яєчного коржа:

– 5 яєць;

– 1 столова ложка манної крупи;

– 100 грамів сметани 20%;

– 360 грамів сиру;

– 0,5 чайної ложки солі.



Для начинки:

– 500 грамів м'ясного фаршу;

– 1 штука цибулі жовтої ріпчастої;

– сіль, перець – на смак;

– 20 грамів зелені. Приготування: Яйця з'єднайте з манкою і сметаною та перемішайте вінчиком до однорідності. Посоліть, поперчіть, додайте тертий сир і знову перемішайте.

Яєчну масу викладіть на деко, застелене пергаментом, розрівняйте і запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.

До фаршу додайте подрібнену зелень, цибулю, сіль, перець і добре вимішайте.

На яєчний корж рівномірно розкладіть фарш і загорніть у щільний рулет за допомогою пергаменту.

Загорніть рулет у пергамент, і зафіксуйте краї. Запікайте 30 хвилин при температурі 180 градусів.

Готовий рулет охолодіть, зніміть пергамент і наріжте порційними скибочками. Смачного! Теж приготуйте: ковбаса з картоплі, яка не зрівняється з магазинною.