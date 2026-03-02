Укр Рус
2 березня, 16:46
Такої смачної намазки на хліб ще не куштували: як приготувати швидку закуску з консерви

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Для приготування намазки з тунця потрібно 1 огірок, 3 варених яйця, 200 грамів консервованого тунця, 1 столова ложка вершкового крем-сиру та спеції за смаком.
  • При виборі консервованого тунця слід звертати увагу на склад, який має містити тільки тунець, воду або олію, сіль, без ароматизаторів чи підсилювачів смаку.

У піст багато хто постійно в пошуку смачної закуски – такої, щоб швидко зробити й зручно подати до хліба. Виручають прості намазки: мінімум клопоту, чудовий смак і можна зібрати перекус за кілька хвилин.

Під час посту хочеться, щоб страва була швидкою, без складних інгредієнтів і зайвих витрат часу, повідомляє Тікток Тут смачно. Намазка з тунця – саме такий формат: кілька доступних продуктів, чіткі пропорції й зрозумілий результат.

Як приготувати намазку з тунця? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій:

Інгредієнти
– 1 огірок; 
– 3 яйця варені; 
– 200 грамів консервованого тунця; 
– 1 столова ложка вершкового крем-сиру; 
– спеції 
– до смаку. 

Робимо неймовірно смачну намазку: відео 

Приготування: 

  1. Яйця відваріть, охолодіть і подрібніть, огірок очистіть та наріжте дрібними кубиками.
  2. З тунця злийте зайву рідину, перекладіть його в миску й з’єднайте з огірком та яйцями. Додайте вершковий крем-сир, приправте спеціями до смаку та ретельно перемішайте, щоб вийшла однорідна намазка.
  3. Подавайте, намазуючи на чорний хліб. 

Як вибрати консервований тунець? 

У хороших консервів він короткий і зрозумілий, пише RecipeTin Eats. В ідеалі там має бути: тунець, вода або олія, сіль. І все. Максимум – спеції, але без фантазій. Якщо бачите у складі ароматизатори, підсилювачі смаку – це тривожний дзвінок. 

Окрема історія – олія. Краще, коли вказано конкретно: оливкова або соняшникова рафінована. Оливкова дає виразніший смак, соняшникова – нейтральніший. А от "суміш рослинних олій" може мати різний запах і післясмак. 

Тепер – банка. Вона не має бути здутою, навіть трохи. Жодних вм’ятин на швах і ребрах – там найчастіше починається мікропроблема, яку ви не побачите очима. 

