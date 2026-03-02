Такої смачної намазки на хліб ще не куштували: як приготувати швидку закуску з консерви
У піст багато хто постійно в пошуку смачної закуски – такої, щоб швидко зробити й зручно подати до хліба. Виручають прості намазки: мінімум клопоту, чудовий смак і можна зібрати перекус за кілька хвилин.
Під час посту хочеться, щоб страва була швидкою, без складних інгредієнтів і зайвих витрат часу, повідомляє Тікток Тут смачно. Намазка з тунця – саме такий формат: кілька доступних продуктів, чіткі пропорції й зрозумілий результат.
Як приготувати намазку з тунця?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 огірок;
– 3 яйця варені;
– 200 грамів консервованого тунця;
– 1 столова ложка вершкового крем-сиру;
– спеції
– до смаку.
Робимо неймовірно смачну намазку: відео
Приготування:
- Яйця відваріть, охолодіть і подрібніть, огірок очистіть та наріжте дрібними кубиками.
- З тунця злийте зайву рідину, перекладіть його в миску й з’єднайте з огірком та яйцями. Додайте вершковий крем-сир, приправте спеціями до смаку та ретельно перемішайте, щоб вийшла однорідна намазка.
- Подавайте, намазуючи на чорний хліб.
Як вибрати консервований тунець?
У хороших консервів він короткий і зрозумілий, пише RecipeTin Eats. В ідеалі там має бути: тунець, вода або олія, сіль. І все. Максимум – спеції, але без фантазій. Якщо бачите у складі ароматизатори, підсилювачі смаку – це тривожний дзвінок.
Окрема історія – олія. Краще, коли вказано конкретно: оливкова або соняшникова рафінована. Оливкова дає виразніший смак, соняшникова – нейтральніший. А от "суміш рослинних олій" може мати різний запах і післясмак.
Тепер – банка. Вона не має бути здутою, навіть трохи. Жодних вм’ятин на швах і ребрах – там найчастіше починається мікропроблема, яку ви не побачите очима.
