Ніякі відключення світла не завадять: готуємо торт "Пломбір" без випічки
24 грудня, 23:51
2

Ніякі відключення світла не завадять: готуємо торт "Пломбір" без випічки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Торт "Пломбір" можна приготувати без випікання, що зручно під час відключень світла.
  • Для крему використовуйте сметану з високим відсотком жирності, щоб отримати повітряний та ніжний результат.

Коли часу обмаль, а ще й накладаються відключення світла, на довгу кулінарну магію не зважується ніхто. У таких випадках краще нагадати прості й дієві рецепти, які дарують чудовий результат.

Торт "Пломбір" – це порція ніжної насолоди, яка сподобається навіть вибагливим поціновувачам солодкого. І головне – для його приготування навіть не потрібно вмикати духовку, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok innakluchnik31.

Як приготувати торт "Пломбір" без випічки? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти
Тісто: 
– 250 грамів борошна;
– 80 грамів цукру;
– 150 грамів вершкового масла;
– ванільний цукор до смаку.
Крем: 
– 2 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 50 грамів вершкового масла;
– 500 грамів сметани;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– ванільний цукор до смаку. 

Готуємо ніжний торт без випікання: відео 

Приготування

  1. Змішайте борошно з цукром і ваніліном, додайте масло та замісіть м’яке тісто.
  2. Кукурудзяний крохмаль злегка підсмажте на сухій сковороді до золотистого відтінку — це додасть крему приємного смаку й аромату.
  3. Яйця збийте з цукром і ваніліном, введіть масло та сметану, добре перемішайте вінчиком. Додайте підсмажений крохмаль, поставте масу на водяну баню й варіть, постійно помішуючи, до загустіння.
  4. У формі діаметром 18 сантиметрів викладайте десерт шарами, чергуючи тісто та крем. За бажанням додайте в тісто ложку какао або кокосову стружку.
  5. Готовий торт поставте в холодильник на ніч, щоб він добре просочився й став ніжним.

Яку сметану брати для десерту? 

Обирайте сметану з високим відсотком жирності. Так крем буде повітряним та ніжним, радить Moje gotowanie.

Також варто добре охолодити її перед приготуванням десерту. Так ви гарантовано отримаєте найкращий результат. 

Що ще приготувати? 