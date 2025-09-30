Улюблені огірочки можуть бути ще смачнішими! Для цього треба поєднати їх з морквою по-корейськи – і результат перевершить усі очікування.

Цей салат стане вашим надійним помічником не тільки у повсякденних трапезах. Пікантну закуску радо вітають і на святковому столі, адже вона оригінально підкреслює смак будь-яких страв. 24 Канал радить заготувати огірочки з морквою по-корейськи за рецептом порталу Cookpad.

Огірки також можна нарізати брусочками – так вони матимуть гарніший вигляд на столі, радить TikTok. Що стосується спецій, то їх варто регулювати за власним вподобанням.

Як заготувати огірки з морквою по-корейськи?

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 5

Інгредієнти:

– 2 кілограми огірків;

– 600 грамів моркви;

– 3 солодкі перці;

– 2 цибулини;

– 6 столових ложок цукру;

– 2 столові ложки солі;

– 4 зубчики часнику;

– 100 мілілітрів оцту;

– 100 мілілітрів олії;

– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 1/2 чайної ложки червоного перцю;

– 1/2 чайної ложки меленого коріандру;

– 1 чайна ложка паприки.

Приготування:

Овочі ретельно миємо й чистимо. Огірки нарізаємо кружальцями, моркву тремо на тертці для корейської моркви, цибулю ріжемо півкільцями, а солодкий перець шаткуємо смужками. У велику миску складаємо всі овочі, додаємо сіль, цукор, оцет, подрібнений часник та спеції. Добре перемішуємо й залишаємо на 2 години при кімнатній температурі. Банки та кришки обов’язково стерилізуємо. Далі розкладаємо салат у банки разом із соком, що з’явився, прикриваємо кришками. Ставимо банки в каструлю з гарячою водою, залишаючи близько 2 сантиметри. Стерилізуємо приблизно 20 хвилин після закипання. Потім щільно закручуємо кришки, перевертаємо банки догори дном, накриваємо рушником і тримаємо до повного охолодження. Після цього переносимо заготовку в прохолодне місце чи погріб.

Смачного!

