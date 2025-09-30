Этот салат станет вашим надежным помощником не только в повседневных трапезах. Пикантную закуску радушно приветствуют и на праздничном столе, ведь она оригинально подчеркивает вкус любых блюд. 24 Канал советует заготовить огурчики с морковью по-корейски по рецепту портала Cookpad.
Читайте также Сладость без усилий: готовим варенье на сковороде – подойдет любая ягода или фрукт
Обратите внимание!
Огурцы можно нарезать брусочками – так они будут иметь более красивый вид на столе, советует TikTok. Что касается специй, то их следует регулировать по собственному вкусу.
Как заготовить огурцы с морковью по-корейски?
- Время: 3 часа
- Порций: 5
Ингредиенты:
– 2 килограмма огурцов;
– 600 граммов моркови;
– 3 сладких перца;
– 2 луковицы;
– 6 столовых ложек сахара;
– 2 столовые ложки соли;
– 4 зубчика чеснока;
– 100 миллилитров уксуса;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;
– 1/2 чайной ложки красного перца;
– 1/2 чайной ложки молотого кориандра;
– 1 чайная ложка паприки.
Приготовление:
- Овощи тщательно моем и чистим. Огурцы нарезаем кружочками, морковь трем на терке для корейской моркови, лук режем полукольцами, а сладкий перец шинкуем полосками.
- В большую миску складываем все овощи, добавляем соль, сахар, уксус, измельченный чеснок и специи. Хорошо перемешиваем и оставляем на 2 часа при комнатной температуре.
- Банки и крышки обязательно стерилизуем.
- Далее раскладываем салат в банки вместе с соком, что появился, прикрываем крышками. Ставим банки в кастрюлю с горячей водой, оставляя около 2 сантиметров.
- Стерилизуем примерно 20 минут после закипания.
- Затем плотно закручиваем крышки, переворачиваем банки вверх дном, накрываем полотенцем и держим до полного остывания.
- После этого переносим заготовку в прохладное место или погреб.
Приятного аппетита!
Что попробовать закрыть на зиму?
- Обязательно сделайте запасы компота – это дело нескольких минут, а напиток даже не нужно стерилизовать.
- А еще заготавливайте огурцы с горошком – и будете иметь под рукой готовое решение для множества салатов.