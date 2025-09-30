Этот салат станет вашим надежным помощником не только в повседневных трапезах. Пикантную закуску радушно приветствуют и на праздничном столе, ведь она оригинально подчеркивает вкус любых блюд. 24 Канал советует заготовить огурчики с морковью по-корейски по рецепту портала Cookpad.

Огурцы можно нарезать брусочками – так они будут иметь более красивый вид на столе, советует TikTok. Что касается специй, то их следует регулировать по собственному вкусу.

Как заготовить огурцы с морковью по-корейски?

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 5

Ингредиенты:

– 2 килограмма огурцов;

– 600 граммов моркови;

– 3 сладких перца;

– 2 луковицы;

– 6 столовых ложек сахара;

– 2 столовые ложки соли;

– 4 зубчика чеснока;

– 100 миллилитров уксуса;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;

– 1/2 чайной ложки красного перца;

– 1/2 чайной ложки молотого кориандра;

– 1 чайная ложка паприки.

Приготовление:

Овощи тщательно моем и чистим. Огурцы нарезаем кружочками, морковь трем на терке для корейской моркови, лук режем полукольцами, а сладкий перец шинкуем полосками. В большую миску складываем все овощи, добавляем соль, сахар, уксус, измельченный чеснок и специи. Хорошо перемешиваем и оставляем на 2 часа при комнатной температуре. Банки и крышки обязательно стерилизуем. Далее раскладываем салат в банки вместе с соком, что появился, прикрываем крышками. Ставим банки в кастрюлю с горячей водой, оставляя около 2 сантиметров. Стерилизуем примерно 20 минут после закипания. Затем плотно закручиваем крышки, переворачиваем банки вверх дном, накрываем полотенцем и держим до полного остывания. После этого переносим заготовку в прохладное место или погреб.

Приятного аппетита!

