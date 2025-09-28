Очень часто консервированные огурчики и горошек встречаются в рецепте вместе. Возможно, проще будет и заготовить их в одной банке? 24 Канал предлагает упростить себе жизнь и воспользоваться рецептом портала Cookpad.
Как советует ютуб-канал "Твой момент", критически важным является перебрать зеленый горошек и хорошо его промыть. Именно от тщательности этого шага будет зависеть финальный результат.
Как закрыть огурцы с горошком?
- Время: 1 час
- Порций: 3 литра
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма огурцов;
– 500 граммов зеленого горошка;
– зелень в банки по вкусу;
– 6 зубчиков чеснока;
– 6 лавровых листьев;
– 9 горошин черного перца;
маринад:
– 1 литр воды;
– 1 столовая ложка соли;
– 3 столовые ложки сахара;
– 4 столовые ложки уксуса.
Приготовление:
- На дно каждой банки положите по листочки вишни, смородины, винограда и хрена, зонтик укропа, 2 лавровых листа, 3 горошины черного перца и 2 зубчика чеснока.
- Огурцы хорошо промойте, отрежьте кончики и заполните ими банку примерно наполовину.
- Вторую часть объема засыпьте зеленым горошком. Слегка потрясите банку, чтобы горох равномерно распределился.
- Для маринада в литре воды растворите сахар, соль и добавьте уксус. Перемешайте и залейте подготовленные банки. Этого объема хватает примерно на три литровые банки.
- Поставьте банки в кастрюлю с водой для стерилизации на 15 минут, подстелив на дно ткань, чтобы стекло не треснуло.
- После стерилизации закройте банки крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
