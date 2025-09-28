Очень часто консервированные огурчики и горошек встречаются в рецепте вместе. Возможно, проще будет и заготовить их в одной банке? 24 Канал предлагает упростить себе жизнь и воспользоваться рецептом портала Cookpad.

Читайте также Россиянам такой шедевр не под силу: 3 рецепта украинского медовика

Не пропустите!



Как советует ютуб-канал "Твой момент", критически важным является перебрать зеленый горошек и хорошо его промыть. Именно от тщательности этого шага будет зависеть финальный результат.

Как закрыть огурцы с горошком?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 3 литра

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма огурцов;

– 500 граммов зеленого горошка;

– зелень в банки по вкусу;

– 6 зубчиков чеснока;

– 6 лавровых листьев;

– 9 горошин черного перца;

маринад:

– 1 литр воды;

– 1 столовая ложка соли;

– 3 столовые ложки сахара;

– 4 столовые ложки уксуса.

Приготовление:

На дно каждой банки положите по листочки вишни, смородины, винограда и хрена, зонтик укропа, 2 лавровых листа, 3 горошины черного перца и 2 зубчика чеснока. Огурцы хорошо промойте, отрежьте кончики и заполните ими банку примерно наполовину. Вторую часть объема засыпьте зеленым горошком. Слегка потрясите банку, чтобы горох равномерно распределился. Для маринада в литре воды растворите сахар, соль и добавьте уксус. Перемешайте и залейте подготовленные банки. Этого объема хватает примерно на три литровые банки. Поставьте банки в кастрюлю с водой для стерилизации на 15 минут, подстелив на дно ткань, чтобы стекло не треснуло. После стерилизации закройте банки крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Какая закрутка может удивить?