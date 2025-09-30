Цей салат стане вашим надійним помічником не тільки у повсякденних трапезах. Пікантну закуску радо вітають і на святковому столі, адже вона оригінально підкреслює смак будь-яких страв. 24 Канал радить заготувати огірочки з морквою по-корейськи за рецептом порталу Cookpad.
Зверніть увагу!
Огірки також можна нарізати брусочками – так вони матимуть гарніший вигляд на столі, радить TikTok. Що стосується спецій, то їх варто регулювати за власним вподобанням.
Як заготувати огірки з морквою по-корейськи?
- Час: 3 години
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 2 кілограми огірків;
– 600 грамів моркви;
– 3 солодкі перці;
– 2 цибулини;
– 6 столових ложок цукру;
– 2 столові ложки солі;
– 4 зубчики часнику;
– 100 мілілітрів оцту;
– 100 мілілітрів олії;
– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;
– 1/2 чайної ложки червоного перцю;
– 1/2 чайної ложки меленого коріандру;
– 1 чайна ложка паприки.
Приготування:
- Овочі ретельно миємо й чистимо. Огірки нарізаємо кружальцями, моркву тремо на тертці для корейської моркви, цибулю ріжемо півкільцями, а солодкий перець шаткуємо смужками.
- У велику миску складаємо всі овочі, додаємо сіль, цукор, оцет, подрібнений часник та спеції. Добре перемішуємо й залишаємо на 2 години при кімнатній температурі.
- Банки та кришки обов’язково стерилізуємо.
- Далі розкладаємо салат у банки разом із соком, що з’явився, прикриваємо кришками. Ставимо банки в каструлю з гарячою водою, залишаючи близько 2 сантиметри.
- Стерилізуємо приблизно 20 хвилин після закипання.
- Потім щільно закручуємо кришки, перевертаємо банки догори дном, накриваємо рушником і тримаємо до повного охолодження.
- Після цього переносимо заготовку в прохолодне місце чи погріб.
Смачного!
Що спробувати закрити на зиму?
- Обовʼязково зробіть запаси компоту – це справа кількох хвилин, а напій навіть не потрібно стерилізувати.
- А ще заготуйте огірки з горошком – і матимете під рукою готове рішення для безлічі салатів.