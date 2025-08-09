Ця закуска точно увійде у ваше кулінарне повсякдення. Вона проста у приготуванні й дарує просто нереальний результат.

Биті огірки – це колоритна закуска, якій точно будуть раді ваші близькі. Вона не загубиться навіть на святковому столі, а її приготування потребує лише кількох простих маніпуляцій, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Як приготувати биті огірки по-китайськи?

Час : 10 хвилин + 30 хвилин у холодильнику

: 10 хвилин + 30 хвилин у холодильнику Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків;

– 4 столові ложки соєвого соусу;

– 1 зубчик часнику;

– 2 чайні ложки кунжуту;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 1 столова ложка яблучного оцту;

– 1 чайна ложка кунжутної олії.

Приготування:

Огірки миємо, нарізаємо та перекладаємо у пакет. Ставимо пакет на дошку та відбиваємо огірки качалкою. Змішуємо всі інгредієнти, заливаємо в пакет і добре струшуємо. Поставте в холодильник на 30 хвилин, після чого подавайте до столу.

Смачного!

А ще в схожий спосіб можна приготувати мариновані кабачки. Вони виходять дуже пікантними та чудово доповнять будь-яку трапезу.