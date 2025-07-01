Пишні та хрусткі сезонні оладки: ними можна приймати найвибагливіших гостей

Кабачкові оладки з сиром – кулінарний шедевр, що поєднує в собі простоту та смак. Ця легка у приготуванні страва є ситним варіантом для швидкого обіду без зайвого клопоту.

Такі оладки нагадують деруни, і їх теж найсмачніше подавати зі сметаною. Рецептом оладок з кабачків та сиру ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka. Читайте також Краще, ніж МакДональдз: готуємо традиційний американський бургер вдома Оладки з кабачків та сиру Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 300 грамів кабачків;

– 100 грамів сиру;

– 1 яйце;

– 2 стакани борошна;

– сіль, перець – на смак. Приготування: Натріть кабачок на тертці, зайву рідину злийте. Натріть сир на тертці.

Перекладіть масу в миску, додайте яйце, сир та борошно. Тоді сіль та перець. Змішайте всі інгредієнти до однорідності.

Смажте оладки 3 – 4 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Подавайте зі сметаною. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді дізнайтеся, як приготувати ліниві деруни.