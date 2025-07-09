Такі оладки нагадують деруни, і їх теж найсмачніше подавати зі сметаною. Рецептом оладок з кабачків та сиру ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.
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Оладки з кабачків та сиру
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів кабачків;
– 100 грамів сиру;
– 1 яйце;
– 2 стакани борошна;
– сіль, перець – на смак.
Приготування:
- Натріть кабачок на тертці, зайву рідину злийте. Натріть сир на тертці.
- Перекладіть масу в миску, додайте яйце, сир та борошно. Тоді сіль та перець. Змішайте всі інгредієнти до однорідності.
- Смажте оладки 3 – 4 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Подавайте зі сметаною.
Смачного!
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