Такі оладки нагадують деруни, і їх теж найсмачніше подавати зі сметаною. Рецептом оладок з кабачків та сиру ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.

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    Оладки з кабачків та сиру

    • Час: 30 хвилин
    • Порції: 4

    Інгредієнти:
    – 300 грамів кабачків;
    – 100 грамів сиру;
    – 1 яйце;
    – 2 стакани борошна;
    – сіль, перець – на смак.

    Приготування:

    1. Натріть кабачок на тертці, зайву рідину злийте. Натріть сир на тертці.
    2. Перекладіть масу в миску, додайте яйце, сир та борошно. Тоді сіль та перець. Змішайте всі інгредієнти до однорідності.
    3. Смажте оладки 3 – 4 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Подавайте зі сметаною.

    Смачного!

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